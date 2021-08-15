سيميوني: لم نرغب في التعاقد مع ميسي

الأحد، 15 أغسطس 2021 - 11:48

كتب : عمر خالد

ميسي باريس

نفى دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد ما تردد أن ناديه كان يريد التعاقد مع ليونيل ميسي، معترفا بأنه لم يكن لديه أي أمل في الحصول على خدمات قائد برشلونة السابق.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

أتليتكو مدريد

وقال سيميوني في تصريحات صحفية:"يمكنك أن ترى أن موقف برشلونة تسبب في هذا الخروج، وأن الأمر ضخم بالنسبة للدوري الإسباني بسبب مكانة ميسي في البطولة وكذلك برشلونة".

ونفي المدير الفني لأتليتكو مدريد ما تردد عن التفاوض مع ميسي "لم نكن نريد ميسي في الفريق ولم نقدم له عرضا أو نتفاوض معه".

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وأوضح "أتفهم أن ميسي ورونالدو ليسا موجودين في الدوري الإنجليزي وهو واحد من أكبر الدوريات في العالم".

وأشار "بدون ميسي ورونالدو سيكون الدوري الإسباني تنافسيا أكثر، تماما كما هو الحال في إنجلترا التي لا يوجد بها أي من هذا الثنائي".

ويواجه أتليتكو مدريد سيلتا فيجو ضمن مباريات الجولة الأولى من الليجا الإسبانية.

وكان سيميوني فاز بالدوري الموسم الماضي مع أتليتكو، حيث يعد هذا اللقب هو الثاني له في مسيرته الفنية مع الفريق التي تستمر حتى الآن مع الفريق لمدة 10 سنوات.

ليونيل ميسي أتليتكو مدريد ديجو سيميوني
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