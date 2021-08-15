بوكيتينو: لم أسمع صافرات الاستجهان ضد مبابي.. سعيد بوجوده

شدد ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان على سعادته بوجود كيليان مبابي مع الفريق، وذلك بعد فوزه بنتيجة 4-2 على ستراسبورج في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي يوم السبت.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وتقول تقارير إن مبابي قد يرحل عن باريس لينضم إلى ريال مدريد، لكن مسؤولي النادي الفرنسي شددوا مرارا على تمسكهم بالنجم الفرنسي.

وقال بوكيتينو:"لم أسمع الصافرات، أنا سعيد جدا مع مبابي، لقد ركز على ما يحتاج إلى القيام به وقدم مباراة جيدة حقا، يجب أن يستمر في هذا الطريق".

وأضاف في تصريحات لجريدة ليكيب الفرنسية "من المهم جدا بالنسبة لنا أن يكون مشجعونا حولنا، إنه أمر غير عادي وقد افتقدناه كثيرا، كرة القدم مختلفة تماما مع المشجعين".

وعن تقديم اللاعبين الجدد لدى الفريق الفرنسي قال بوكيتينو:"مع تقديم الوافدين الجدد، كانت أمسية رائعة لباريس سان جيرمان، علينا أن نجهز هؤلاء اللاعبين بشكل جيد سواء كان ليو ميسي أو الآخرين".

وقدم باريس نجومه الجدد جيانلويجي دوناروما وأشرف حكيمي وجورجينيو فينالدوم وسيرخيو راموس والأسطورة ليونيل ميسي قبل لقاء ستراسبورج.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي حتى الآن، وسيواجه فريق بريست ضمن مباريات الجولة الثالثة القادمة من الدوري.