تقييم صلاح أمام نورويتش من الصحف الإنجليزية

كعادته.. بدأ محمد صلاح نجم ليفربول الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بقوة، وذلك أمام نورويتش سيتي وكان أفضل لاعبي المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وسجل صلاح هدفا وصنع هدفين في المباراة التي انتهت بالفوز 3-0 ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، ويصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في 5 مباريات

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام نورويتش حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 8 أو 9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع.. 8.8 درجة من عشرة.

لم يتفوق أي لاعب في صفوف ليفربول على صلاح، وكان الأقرب له أليسون بيكر، وذلك بمتوسط تقييم 7.9 درجة.

صلاح افتتح رصيده من الأهداف هذا الموسم وبدأ مبكرا السباق على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي.

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ويستعد ليفربول لمواجهة بيرنلي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.