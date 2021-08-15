المدير الرياضي لـ إميان الفرنسي: ننتظر رد الاتحاد المصري بشأن البطاقة الدولية لـ بادجي

لم يشارك حتى الآن السنغالي أليو بادجي، المعار من الأهلي إلى إميان، مع فريقه في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وقال جون ويليمز، المدير الرياضي لفريق أميان الرياضي، إن غياب بادجي حتى الأن بسبب عدم الحصول على البطاقة الدولية من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأضاف ويليمز خلال تصريحات له بقناة صدى البلد "حاولنا أن نتواصل مع الاتحاد المصري ولكن لم نحصل على أي رد حتى الآن".

وأكد "نعلم أن الأيام الثلاثة الماضية كانت إجازة رسمية في مصر، ولكن نحن مازلنا ننتظر البطاقة من الاتحاد المصري وفيفا حتى نستطيع أن نشرك اللاعب في مباريات الفريق المقبلة".

وعن مفاوضات النادي الفرنسي مع الأهلي للحصول على بادجي قال ويليمز: "التفاوض كان سهلا وجيدا بين الطرفين لأني أمير توفيق صديقي وهذا سهل إجراءات انتقال بادجي إلينا".

وأوضح "كان من المنتظر من بادجي الكثير مع النادي الأهلي ولكنه لم ينجح في إقناع الجماهير، والسبب في ذلك أنه ما زال صغيرا وانضم إلى ناد كبير في إفريقيا حاليا، لكن نحن في إميان نأمل أن يعود إلى مستواه من جديد".

وكان نادي أميان الفرنسي أعلن في وقت سابق ضم بادجي لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 450 ألف يورو.

وانضم بادجي (23 عاما) إلى الأهلي في يناير 2020 قادما من رابيد فيينا النمساوي.

ثم انتقل معارا لأنقرة جوتشو التركي في النصف الثاني من الموسم المنصرم.

وتنتهي إعارته لإميان في 2022.