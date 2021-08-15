مؤتمر طولان: ما حصل لـ محمود جاد في اليابان كارثة بكل المقاييس

الأحد، 15 أغسطس 2021 - 10:40

كتب : FilGoal

محمود جاد - إنبي - الزمالك

أبدى حلمي طولان مدرب إنبي ضيقه من زيادة وزن لاعبه محمود جاد العائد للفريق بعد المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في دورة طوكيو 2020.

وأوضح طولان أن غياب العديد من اللاعبين جعله يدفع بعدة ناشئين أمام الأهلي يوم السبت في لقاء خسره بهدفين دون رد في الدوري المصري الممتاز.

وقال طولان في مؤتمر صحفي بعد اللقاء:"لم يقف أي لاعب في مكانه الصحيح، منذ بداية اللقاء، لذلك استقبلنا هدفا مبكرا سريعا غير حساباتنا".

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وأضاف "بعض اللاعبين كانوا بعيدين عن مستواهم، عانيت من غيابات عديدة، لذلك دفعت بخمسة ناشئين دفعة واحدة أمام الأهلي. وهذا سبب من الأسباب المباشرة للخسارة، الأداء لم يكن على المستوى المطلوب".

وواصل "محمود جاد زاد وزنه في اليابان 6.5 كيلوجرامات، هذه كارثة، أن يعود من المنتخب بهذا الشكل. كارثة من كوارث الزمن. جهاز المنتخب؟ لن أقول شيئا".

وأتم "6 لاعبين مؤثرين افتقدتهم اليوم، هذا أثر كثيرا على الأداء، أحيي فريقي على الجهد الذي قدمه".

وظل إنبي سابعا في ترتيب الدوري ورصيده 39 نقطة.

بينما الأهلي الوصيف بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر قبل آخر 4 جولات من البطولة.

ويلعب إنبي ضد ضيفه الإسماعيلي يوم الثلاثاء.

إنبي محمود جاد
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