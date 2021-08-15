مواعيد مباريات اليوم 15 أغسطس 2021.. برشلونة يستهل الدوري ولقاء ناري في إنجلترا
الأحد، 15 أغسطس 2021 - 10:23
كتب : FilGoal
يفتتح اليوم الأحد فريق برشلونة مبارياته في الدوري الإسباني بمواجهة ضيفه ريال سوسييداد الساعة 8 مساء وتنقل beIN Premium 1 المباراة.
ويحل أتليتكو مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني، ضيفا على سيلتا فيجو الساعة 5:30 مساء وتنقل beIN 1 المباراة.
وفي الدوري الإنجليزي الممتاز تجري مباراة ساخنة بين توتنام ومانشستر سيتي الساعة 5:30 وتنقلها قناة beIN 1 Premium.
وفي الدوري المصري يستضيف الإنتاج الحربي فريق مصر للمقاصة الساعة 7 مساء وتنقل أون تايم سبورتس 1 المباراة.