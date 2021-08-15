مواعيد مباريات اليوم 15 أغسطس 2021.. برشلونة يستهل الدوري ولقاء ناري في إنجلترا

الأحد، 15 أغسطس 2021 - 10:23

كتب : FilGoal

برشلونة - يوفنتوس

يفتتح اليوم الأحد فريق برشلونة مبارياته في الدوري الإسباني بمواجهة ضيفه ريال سوسييداد الساعة 8 مساء وتنقل beIN Premium 1 المباراة.

ويحل أتليتكو مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني، ضيفا على سيلتا فيجو الساعة 5:30 مساء وتنقل beIN 1 المباراة.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز تجري مباراة ساخنة بين توتنام ومانشستر سيتي الساعة 5:30 وتنقلها قناة beIN 1 Premium.

أخبار متعلقة
أنشيلوتي: كريم بنزيمة أكثر من مجرد مهاجم هازارد: كاحلي أصبح خارج تفكيري نهائيا أحمد صالح يكشف لـ في الجول سبب رحيله من سموحة: شعرت بالإهانة مصطفى فتحي: ما تعرضنا له ضد إنبي لا يحدث في أي مكان في العالم.. وسأعود لبيتي الزمالك

وفي الدوري المصري يستضيف الإنتاج الحربي فريق مصر للمقاصة الساعة 7 مساء وتنقل أون تايم سبورتس 1 المباراة.

طالع مواعيد كل مباريات اليوم والقنوات الناقلة بالضغط هنا

برشلونة الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
سلة - الأهلي يتعاقد مع المدرب أوجستي 7 دقيقة | رياضات أخرى
الزمالك: سنسأل كارتيرون عن عودة النقاز.. ونطلب من الجمهور الدعاء للفريق 23 دقيقة | ميركاتو
الإسماعيلي: نلعب كل المباريات بنزاهة.. نغمة "التفويت" مرفوضة 47 دقيقة | الدوري المصري
سيميوني: لم نرغب في التعاقد مع ميسي ساعة | الدوري الإسباني
بوكيتينو: لم أسمع صافرات الاستجهان ضد مبابي.. سعيد بوجوده ساعة | الدوري الفرنسي
تقييم صلاح أمام نورويتش من الصحف الإنجليزية ساعة | المحترفون
جوارديولا ردا على كلوب: من لا يعجبه إنفاقنا فليذهب للمحكمة ساعة | الدوري الإنجليزي
المدير الرياضي لـ إميان الفرنسي: ننتظر رد الاتحاد المصري بشأن البطاقة الدولية لـ بادجي ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 2 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري 3 مؤتمر حسام حسن: أين الشخص الذي تكبرونه ليتصرف مع كاف.. وألعب للفوز حتى في المباريات الودية 4 الزمالك يقرر إيقاف أحمد فتوح
قد ينال إعجابك