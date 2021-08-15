أنشيلوتي: كريم بنزيمة أكثر من مجرد مهاجم

الأحد، 15 أغسطس 2021 - 00:47

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي ريال مدريد

أثنى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني على ما قدمه فريقه أمام ديبورتيفو ألافيش وخص بالشكر كريم ينزيمة مهاجم الفريق والذي وصفه بالمتكامل.

ريال مدريد افتتح مبارياته في الليجا بانتصار على ديبورتيفو ألافيس بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وقال أنشيلوتي لقناة ريال مدريد بعد المباراة: "كان الشوط الأول أكثر تعقيدا وفي هذه اللحظات تكون بعض الأشياء مفقودة، كان الفريق ملتزما وأراد الفوز وهو ما حدث".

أخبار متعلقة
ريال مدريد يفتتح الدوري برباعية في مرمى ألافيس ريال مدريد يرد على موندو ديبورتيفو: لم ندرس اللعب في الدوري الإنجليزي.. هذا كلام سخيف ليكيب: ريال مدريد سيتحرك لضم مبابي مقابل 150 مليون يورو

وأضاف "سجل بنزيمة الهدف الأول وكان الفريق قويا في الناحية الدفاعية وسيطرنا على المباراة، بنزيمة سجل هدفين وهازارد صنع هدف وظهر فالفيردي بمستوى مميز. الحالة البدنية ليست جيدة وهذا أمر طبيعي ولكن الجميع عملوا بشكل جيد للغاية، لا يحتاج اللاعبون لإخبارهم بأشياء كثيرة فماذا يمكنني أن أقول لبنزيما؟ كروس؟ كاسيميرو؟ أحاول أن أضع خبرتي لكي نلعب كمجموعة ونحقق الفوز".

مدرب ريال مدريد قال في المؤتمر الصحفي بعدها عن جاريث بيل: "لقد كان أداء جاريث جيدا ويتحسن، حالته ليست مثالية في الوقت الحالي ولكنه متحمس مثل باقي الفريق".

وتابع عن فينيسيوس جونيور "لديه جودة كبيرة في المراوغة، أخبرته أنه من الصعب للغاية أن تسجل هدفا بعد العديد من اللمسات. عليك أن تسجل بلمسة واحدة او اثنتين وقد تحقق ذلك في الهدف الذي سجله".

واستكمل عن ما يعنيه كريم بنزيما لريال مدريد "القول بأنه مهاجم لا يكفي بالنسبة له فهو متكامل للغاية ويتمتع بشخصية رائعة، لديه تميز كبير في التحركات. لقد أصبح أكثر كمالا من فترتي الاولى مع ريال مدريد".

وأتم عن ناتشو " ناتشو لاعب لديه القدرة على التركيز كل دقيقة، لا يسطتيع كل المدافعين أن يفعلوا ذلك".

الدوري الإسباني ريال مدريد
نرشح لكم
أخر الأخبار
أنشيلوتي: كريم بنزيمة أكثر من مجرد مهاجم ساعة | الدوري الإسباني
هازارد: كاحلي أصبح خارج تفكيري نهائيا ساعة | الدوري الإسباني
أحمد صالح يكشف لـ في الجول سبب رحيله من سموحة: شعرت بالإهانة ساعة | الدوري المصري
مصطفى فتحي: ما تعرضنا له ضد إنبي لا يحدث في أي مكان في العالم.. وسأعود لبيتي الزمالك ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: 360 دقيقة متبقية في عمر الدوري قد يحدث خلالها الكثير من المفاجآت ساعة | الدوري المصري
ريال مدريد يفتتح الدوري برباعية في مرمى ألافيس 2 ساعة | الدوري الإسباني
مؤتمر موسيماني: لا أتحدث عن الزمالك.. والجميع يعرف لماذا أصبح الأهلي في هذا الموقف 2 ساعة | الدوري المصري
روما يفوز على الوداد بخماسية وديا 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 2 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري 3 مؤتمر حسام حسن: أين الشخص الذي تكبرونه ليتصرف مع كاف.. وألعب للفوز حتى في المباريات الودية 4 الزمالك يقرر إيقاف أحمد فتوح
قد ينال إعجابك