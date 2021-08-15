أنشيلوتي: كريم بنزيمة أكثر من مجرد مهاجم

أثنى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني على ما قدمه فريقه أمام ديبورتيفو ألافيش وخص بالشكر كريم ينزيمة مهاجم الفريق والذي وصفه بالمتكامل.

ريال مدريد افتتح مبارياته في الليجا بانتصار على ديبورتيفو ألافيس بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وقال أنشيلوتي لقناة ريال مدريد بعد المباراة: "كان الشوط الأول أكثر تعقيدا وفي هذه اللحظات تكون بعض الأشياء مفقودة، كان الفريق ملتزما وأراد الفوز وهو ما حدث".

وأضاف "سجل بنزيمة الهدف الأول وكان الفريق قويا في الناحية الدفاعية وسيطرنا على المباراة، بنزيمة سجل هدفين وهازارد صنع هدف وظهر فالفيردي بمستوى مميز. الحالة البدنية ليست جيدة وهذا أمر طبيعي ولكن الجميع عملوا بشكل جيد للغاية، لا يحتاج اللاعبون لإخبارهم بأشياء كثيرة فماذا يمكنني أن أقول لبنزيما؟ كروس؟ كاسيميرو؟ أحاول أن أضع خبرتي لكي نلعب كمجموعة ونحقق الفوز".

مدرب ريال مدريد قال في المؤتمر الصحفي بعدها عن جاريث بيل: "لقد كان أداء جاريث جيدا ويتحسن، حالته ليست مثالية في الوقت الحالي ولكنه متحمس مثل باقي الفريق".

وتابع عن فينيسيوس جونيور "لديه جودة كبيرة في المراوغة، أخبرته أنه من الصعب للغاية أن تسجل هدفا بعد العديد من اللمسات. عليك أن تسجل بلمسة واحدة او اثنتين وقد تحقق ذلك في الهدف الذي سجله".

واستكمل عن ما يعنيه كريم بنزيما لريال مدريد "القول بأنه مهاجم لا يكفي بالنسبة له فهو متكامل للغاية ويتمتع بشخصية رائعة، لديه تميز كبير في التحركات. لقد أصبح أكثر كمالا من فترتي الاولى مع ريال مدريد".

وأتم عن ناتشو " ناتشو لاعب لديه القدرة على التركيز كل دقيقة، لا يسطتيع كل المدافعين أن يفعلوا ذلك".

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