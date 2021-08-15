هازارد: كاحلي أصبح خارج تفكيري نهائيا

شدد إدين هازارد لاعب ريال مدريد على أن إصابة كاحله قد شفيت بالكامل وأصبحت خارج تفكيره نهائيا.

وفاز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وشارك هازارد بالأهداف بنصاعة الهدف الأول بتمريرة رائعة لبنزيما الذي سدد الكرة في المرمى.

وقال هازارد في تصريحات لشبكة (موفيستار) بعد المباراة: " أشعر بشعور جيد أنا من أجلي ومن أجل الفريق، آمل أن يتغير الوضع التهديفي، نحن هنا من أجل تسجيل الأهداف واعتقد أن المهاجمين قد يفعلو أشياء جيدة معا".

واستمر "الشيء الأكثر أهمية هو وجودنا هنا جميعا، قد نضع ثلاثة أو أربعة مهاجمين، ولكن الشيء الأهم هو الفوز بالنقاط في كل مباراة".

وأضاف "كاحلي قد خرج من رأسي بالفعل، وسوف نقدم كل شيء من أجل الفريق".

بذلك الفوز حصل ريال مدريد على النقاط الثلاث الأولى في الدوري الإسباني وهو ما لم يحققه حتى الآن سوى فالنسيا فقط ولكن يتصدر الميرينجي بفارق الأهداف.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة في الدوري يوم الأحد 22 أغسطس أمام ليفانتي خارج ملعبه أيضا.