هازارد: كاحلي أصبح خارج تفكيري نهائيا

الأحد، 15 أغسطس 2021 - 00:32

كتب : عبد الرحمن فوزي

إدين هازارد ضد ديبورتيفو ألافيس

شدد إدين هازارد لاعب ريال مدريد على أن إصابة كاحله قد شفيت بالكامل وأصبحت خارج تفكيره نهائيا.

وفاز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وشارك هازارد بالأهداف بنصاعة الهدف الأول بتمريرة رائعة لبنزيما الذي سدد الكرة في المرمى.

أخبار متعلقة
ريال مدريد يفتتح الدوري برباعية في مرمى ألافيس ريال مدريد يرد على موندو ديبورتيفو: لم ندرس اللعب في الدوري الإنجليزي.. هذا كلام سخيف ليكيب: ريال مدريد سيتحرك لضم مبابي مقابل 150 مليون يورو تشكيل ريال مدريد - هازارد وبنزيمة يقودان الهجوم أمام ألافيس

وقال هازارد في تصريحات لشبكة (موفيستار) بعد المباراة: " أشعر بشعور جيد أنا من أجلي ومن أجل الفريق، آمل أن يتغير الوضع التهديفي، نحن هنا من أجل تسجيل الأهداف واعتقد أن المهاجمين قد يفعلو أشياء جيدة معا".

واستمر "الشيء الأكثر أهمية هو وجودنا هنا جميعا، قد نضع ثلاثة أو أربعة مهاجمين، ولكن الشيء الأهم هو الفوز بالنقاط في كل مباراة".

وأضاف "كاحلي قد خرج من رأسي بالفعل، وسوف نقدم كل شيء من أجل الفريق".

بذلك الفوز حصل ريال مدريد على النقاط الثلاث الأولى في الدوري الإسباني وهو ما لم يحققه حتى الآن سوى فالنسيا فقط ولكن يتصدر الميرينجي بفارق الأهداف.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة في الدوري يوم الأحد 22 أغسطس أمام ليفانتي خارج ملعبه أيضا.

الدوري الإسباني ريال مدريد إدين هازارد
نرشح لكم
أخر الأخبار
أنشيلوتي: كريم بنزيمة أكثر من مجرد مهاجم ساعة | الدوري الإسباني
هازارد: كاحلي أصبح خارج تفكيري نهائيا ساعة | الدوري الإسباني
أحمد صالح يكشف لـ في الجول سبب رحيله من سموحة: شعرت بالإهانة ساعة | الدوري المصري
مصطفى فتحي: ما تعرضنا له ضد إنبي لا يحدث في أي مكان في العالم.. وسأعود لبيتي الزمالك ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: 360 دقيقة متبقية في عمر الدوري قد يحدث خلالها الكثير من المفاجآت ساعة | الدوري المصري
ريال مدريد يفتتح الدوري برباعية في مرمى ألافيس 2 ساعة | الدوري الإسباني
مؤتمر موسيماني: لا أتحدث عن الزمالك.. والجميع يعرف لماذا أصبح الأهلي في هذا الموقف 2 ساعة | الدوري المصري
روما يفوز على الوداد بخماسية وديا 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 2 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري 3 مؤتمر حسام حسن: أين الشخص الذي تكبرونه ليتصرف مع كاف.. وألعب للفوز حتى في المباريات الودية 4 الزمالك يقرر إيقاف أحمد فتوح
قد ينال إعجابك