أحمد صالح يكشف لـ في الجول سبب رحيله من سموحة: شعرت بالإهانة

شرح أحمد صالح المدرب العام في سموحة سبب رحيله من تدريب الفريق، واصفا الأمر بـ "الإهانة".

وقال صالح لـ FilGoal.com: "عقدي انتهى، وبعد مباراة الفريق ضد طلائع الجيش والتي فزنا بها 4-2 أبلغني الإداري أنني لن أكون مع الفريق ولن يتم تجديد عقدي".

وأردف "انضممت لجهاز سموحة وهو في المركز الـ 14 والآن في المركز الرابع، راض عما قدمته".

وشدد "قضيت فترة محترمة في ناد محترم، وسعدت بوجودي معهم ومع أحمد سامي حتى وإن كان لا يحتاجني الفترة المقبلة فأنا أشكره على الفترة الماضية".

وأكمل "لم أفكر في خطوتي المقبلة لأنني أُبلغت اليوم فقط بالرحيل، لكن الموقف أشعرني بالإهانة".

وأوضح "كنت مديرا فنيا كان من المفترض ألا أعود كمدرب عام، ولكنني لست نادما بل سعيد بتلك الفترة".