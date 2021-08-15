مصطفى فتحي: ما تعرضنا له ضد إنبي لا يحدث في أي مكان في العالم.. وسأعود لبيتي الزمالك

الأحد، 15 أغسطس 2021 - 00:24

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي

شدد مصطفى فتحي جناح سموحة المعار له من الزمالك، أن ما تعرض له الفريق، من معرفته أن عليه الفوز على إنبي للتأهل للكونفدرالية، أمر لا يحدث في أي مكان في العالم.

وكذلك، تحدث فتحي عبر أون تايم سبورتس عن ملابسات رحيله معارا من الزمالك.

وقال فتحي: "كنت أقول لجايمي باتشيكو (مدرب الزمالك السابق) أنني في حاجة إلى وقت للعب وأريد الخروج للإعارة لكنه رفض، بعدها قال في مؤتمر صحفي (لو عندك فلان وفلان هتشرك مصطفى). كيف ذلك وهو من طلب مني البقاء؟ أحد المدربين في جهازه أيضا قال إنني لا ألعب 90 دقيقة أو لا أدافع، من أين يأتي هذا الكلام وأنا لا ألعب".

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وأردف "لم أكن أتوقع تسجيل 12 هدفا في الدوري، لكنني اخترت سموحة لأنني أعرف أحمد سامي ولاعبين كثر هناك، تلقيت عرضا بمقابل مادي أعلى من البنك الأهلي لكنني اخترت سموحة".

وشدد "سأعود للزمالك بيتي، لم يتواصل معي أحد. لا أريد منهم التواصل معي وأريدهم أن يركزوا على إنهاء الدوري كأبطال".

وأكد "لم يتحدث معي أحد في تجديد عقدي وأنا راحل للإعارة، وأريد العودة للزمالك، ولو طلب مني الزمالك التجديد سأجدد".

وأردف "لم يتحدث معي أي أحد من بيراميدز أو الأهلي".

وأتم "شيء غريب ما تعرضنا له ضد إنبي. ونحن ننزل الملعب للتسخين قالوا لنا علينا الفوز للتأهل للكونفدرالية، أمر غريب لم أراه في أي بلد في العالم".

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