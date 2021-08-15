ريال مدريد يفتتح الدوري برباعية في مرمى ألافيس

افتتح ريال مدريد مبارياته في الدوري الإسباني بالفوز على ديبورتيفو ألافيس بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.

سجل أهداف ريال مدريد كل من كريم بنزيمة هدفين وناتشو فيرنانديز، وفينيسيوس جونيرو، بينما سجل خوسيلو هدف ديبورتيفو ألافيس.

التشكيل:

بدأ ريال مدريد المباراة بألابا في مركز الظهير الأيسر في مشاركته الأولى، بينما قاد بيل وبنزيما وهازارد خط الهجوم.

انطلاق ولاية أنشيلوتي 🔛 ألابا وبيل وهازارد أساسيون، وكريم بنزيمة يقود الهجوم أمام ديبورتيفو ألافيش✅📋#السبت_الكروي pic.twitter.com/b0BDJHTLsB — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 14, 2021

أحداث المباراة

سيطر ريال مدريد على مجريات الشوط الأول ولكن بدون فاعلية حقيقية سوى في بعض تسديدات جاريث بيل التي لم تجلب خطورة حقيقية على مرمى الحارس باتشيكو.

وفي الشوط الثاني بدأ ريال مدريد بشكل مختلف ونجح بنزيمة في إحراز هدف التقدم بعد ثلاث دقائق فقط، إثر تلقيه تمريرة رائعه من هازارد بكعب القدم داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة بقوة في المرمى.

وفي الدقيقة الـ 56 أضاف ناتشو الهدف الثاني لريال مدريد، بعد عرضية من لوكا مودريتش ليضعها ناتشو بقدمه في المرمى.

ثم أضاف بنزيمة الهدف الثالث لريال مدريد والثاني له شخصيا، بعد انطلاقة رائعة من فالفيردي الذي توغل ومرر للمهاجم الفرنسي ليسدد ويتصدى باتشيكو قبل أن يكملها بنزيمة في المرمى.

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وبعد دقيقتين فقط توغل جويديتي داخل منطقة الجزاء بعد خطأ من ميليتاو ليتعرض لعركلة من تيبو كورتوا ويحستبها الحكم ركلة جزاء.

ونجح خوسيلو في تسجيل ركلة الجزاء بنجاح على يمين تيبو كورتوا الذي اتجه للجانب الأيسر.

وأنهى البديل فينيسيوس جونيور رباعية ريال مدريد في الدقيقة الـ 92 برأسية بعد عرضية رائعة من دافيد ألابا داخل منطقة الجزاء.

بتلك النتيجة حصل ريال مدريد على النقاط الثلاث الأولى في الدوري الإسباني وهو ما لم يحققه حتى الآن سوى فالنسيا فقط ولكن يتصدر الميرينجي بفارق الأهداف.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة في الدوري يوم الأحد 22 أغسطس أمام ليفانتي خارج ملعبه أيضا.

بينما سيستضيف ديبورتيفو ألافيس على ملعبه فريق ريال مايوركا يوم السبت 21 أغسطس.