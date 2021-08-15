ريال مدريد يفتتح الدوري برباعية في مرمى ألافيس

الأحد، 15 أغسطس 2021 - 00:00

كتب : عبد الرحمن فوزي

كريم بنزيما ريال مدريد

افتتح ريال مدريد مبارياته في الدوري الإسباني بالفوز على ديبورتيفو ألافيس بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.

سجل أهداف ريال مدريد كل من كريم بنزيمة هدفين وناتشو فيرنانديز، وفينيسيوس جونيرو، بينما سجل خوسيلو هدف ديبورتيفو ألافيس.

التشكيل:

أخبار متعلقة
في تقديم وغياب ميسي وراموس ودوناروما.. سان جيرمان يهزم ستراسبورج برباعية لينيكر عن صلاح: للموسم الخامس على التوالي.. يا له من لاعب مؤتمر موسيماني: لا أتحدث عن الزمالك.. والجميع يعرف لماذا أصبح الأهلي في هذا الموقف

بدأ ريال مدريد المباراة بألابا في مركز الظهير الأيسر في مشاركته الأولى، بينما قاد بيل وبنزيما وهازارد خط الهجوم.

أحداث المباراة

سيطر ريال مدريد على مجريات الشوط الأول ولكن بدون فاعلية حقيقية سوى في بعض تسديدات جاريث بيل التي لم تجلب خطورة حقيقية على مرمى الحارس باتشيكو.

وفي الشوط الثاني بدأ ريال مدريد بشكل مختلف ونجح بنزيمة في إحراز هدف التقدم بعد ثلاث دقائق فقط، إثر تلقيه تمريرة رائعه من هازارد بكعب القدم داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة بقوة في المرمى.

وفي الدقيقة الـ 56 أضاف ناتشو الهدف الثاني لريال مدريد، بعد عرضية من لوكا مودريتش ليضعها ناتشو بقدمه في المرمى.

ثم أضاف بنزيمة الهدف الثالث لريال مدريد والثاني له شخصيا، بعد انطلاقة رائعة من فالفيردي الذي توغل ومرر للمهاجم الفرنسي ليسدد ويتصدى باتشيكو قبل أن يكملها بنزيمة في المرمى.

وبعد دقيقتين فقط توغل جويديتي داخل منطقة الجزاء بعد خطأ من ميليتاو ليتعرض لعركلة من تيبو كورتوا ويحستبها الحكم ركلة جزاء.

ونجح خوسيلو في تسجيل ركلة الجزاء بنجاح على يمين تيبو كورتوا الذي اتجه للجانب الأيسر.

وأنهى البديل فينيسيوس جونيور رباعية ريال مدريد في الدقيقة الـ 92 برأسية بعد عرضية رائعة من دافيد ألابا داخل منطقة الجزاء.

بتلك النتيجة حصل ريال مدريد على النقاط الثلاث الأولى في الدوري الإسباني وهو ما لم يحققه حتى الآن سوى فالنسيا فقط ولكن يتصدر الميرينجي بفارق الأهداف.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة في الدوري يوم الأحد 22 أغسطس أمام ليفانتي خارج ملعبه أيضا.

بينما سيستضيف ديبورتيفو ألافيس على ملعبه فريق ريال مايوركا يوم السبت 21 أغسطس.

الدوري الإسباني ريال مدريد ديبورتيفو ألافيس كريم بنزيمة
نرشح لكم
أخر الأخبار
أنشيلوتي: كريم بنزيمة أكثر من مجرد مهاجم ساعة | الدوري الإسباني
هازارد: كاحلي أصبح خارج تفكيري نهائيا ساعة | الدوري الإسباني
أحمد صالح يكشف لـ في الجول سبب رحيله من سموحة: شعرت بالإهانة ساعة | الدوري المصري
مصطفى فتحي: ما تعرضنا له ضد إنبي لا يحدث في أي مكان في العالم.. وسأعود لبيتي الزمالك ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: 360 دقيقة متبقية في عمر الدوري قد يحدث خلالها الكثير من المفاجآت ساعة | الدوري المصري
ريال مدريد يفتتح الدوري برباعية في مرمى ألافيس 2 ساعة | الدوري الإسباني
مؤتمر موسيماني: لا أتحدث عن الزمالك.. والجميع يعرف لماذا أصبح الأهلي في هذا الموقف 2 ساعة | الدوري المصري
روما يفوز على الوداد بخماسية وديا 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 2 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري 3 مؤتمر حسام حسن: أين الشخص الذي تكبرونه ليتصرف مع كاف.. وألعب للفوز حتى في المباريات الودية 4 الزمالك يقرر إيقاف أحمد فتوح
قد ينال إعجابك