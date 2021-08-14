روما يفوز على الوداد بخماسية وديا

السبت، 14 أغسطس 2021 - 23:31

كتب : عبد الرحمن فوزي

فريق روما

فاز فريق روما على الوداد المغربي بخمسة أهداف دون مقابل في مباراة ودية أقيمت على ملعب الأولمبيكو.

أحرز أهداف روما كل من إلدور شومورودوف، وجيانلوكا مانشيني، وهينريك ميختاريان، وكارليس بيريز، وبورخا مايورال.

تقدم شومورودوف لروما في الدقيقة الـ 17 من المباراة بعدما تلقى تمريرة من مانشيني لينفرد بمرمى أنس زنيتي ويسبقه في الوصول للكرة ويضع الكرة في المرمى.

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وبعد ثلاث دقائق عاد مانشيني ولكن ليسجل الهدف الثاني بنفسه تلك المرة برأسية من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم روما بهدفين دون مقابل.

وفي الشوط الثاني تقدم ميختريان مبكرا بالهدف الثالث بعد ثلاث دقائق فقط برأسية أخرى، بعدما تلقى تمريرة رأسية من شومورودوف ليسكنها ميختريان في الشباك.

وفي الدقيقة الـ 85 سجل بيريز الهدف الرابع بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأنهى مايورال خماسية روما في الدقيقة الـ 89 بعدما انفرد بالمرمى على إثر تمريرة إدواردو بوي ليضع الكرة في شباك الزنيتي.

ويستعد روما لمواجهة ترابزونسبور التركي في ذهاب الدور المؤهل لدور مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميس 19 أغسطس.

بينما يستعد الرجاء لمواجهة اتحاد جدة في نهائي البطولة العربية للأندية والتي ستقام يوم السبت 21 أغسطس.

روما الرجاء المغربي
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