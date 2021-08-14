السولية يغيب عن مواجهة الأهلي ضد الطلائع
السبت، 14 أغسطس 2021 - 23:15
كتب : FilGoal
يغيب عمرو السولية لاعب وسط الأهلي عن مواجهة فريقه ضد طلائع الجيش في الجولة 31 من الدوري، يوم الثلاثاء المقبل.
عمرو السولية
النادي : الأهلي
ونال السولية الإنذار الثالث أثناء فوز فريقه على إنبي 2-0 في الجولة 30.
وحصل السولية على بطاقتين صفراوتين من قبل، ضد المقاولون العرب، ومصر للمقاصة.
فاز الأهلي على إنبي بثنائية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ30 من الدوري المصري، وأقيمت بملعب الأهلي we السلام.
وحصد الأهلي 3 نقاط هامة في مشوار المنافسة على صدارة الدوري مع غريمه التقليدي الزمالك.
الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 68 في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الأول.
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