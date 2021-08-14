في تقديم وغياب ميسي وراموس ودوناروما.. سان جيرمان يهزم ستراسبورج برباعية

تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه ستراسبورج بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الأسبوع الثاني للدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة تقديم ثلاث صفقات صيفية من ميركاتو باريس الناري للمرة الأولى في ملعب الفريق، وهم ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق، وسيرخيو راموس قائد ريال مدريد السابق، وجيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان السابق.

وتعاقد النادي الفرنسي مع هذا الثلاثي في صفقات انتقال حر بنهاية عقودهم، وقد غابوا جميعا عن هذه المباراة، حيث يغيب راموس بداعي الإصابة، فيما عاد دوناروما مؤخرا من العطلة بعد تتويجه بلقب يورو 2020 مع منتخب إيطاليا.

أيضا عاد ميسي من عطلته بعد التتويج بكوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين، وكان من المتوقع أن يبدأ التحضير للموسم الجديد قبل بضعة أيام مع برشلونة، قبل انهيار مشروع التجديد في الخامس من أغسطس، ثم إعلان انتقاله إلى باريس قبل 4 أيام فقط.

وشهدت المباراة مشاركة صفقتين جدد أيضاً، وهما جورجينيو فينالدوم لاعب الوسط المنتقل مجانا من ليفربول، والمغربي أشرف حكيمي الوافد من إنتر ميلان الإيطالي مقابل 60 مليون يورو.

بدأ صاحب الأرض بالكوستاريكي كيلور نافاس في حراسة المرمى، أمامه حكيمي وتيلو كيرير وبرينسيل كيمبيمبي وعبدو ديالو في الدفاع، وإريك دينا وأندير هيريرا وفينالدوم في الوسط، وجوليان دراكسلر وماورو إيكاردي وكيليان مبابي في الخط الأمامي.

بداية العرض أتت سريعة للغاية في الدقيقة الثالثة بعرضية من عبدو ديالو حولها المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي برأسية إلى شباك ستراسبورج.

وكاد أشرف حكيمي أن يسجل في الدقيقة 13 بعد عرضية وصلته داخل الصندوق ولكن ارتطمت تسديدته بالدفاع.

وفي الدقيقة 25 تلقى كيليان مبابي تمريرة جوليان دراكسلر وسدد كرة ارتطمت بالدفاع وخادعت ماتز سيلس حارس مرمى ستراسبورج لتعلن ثاني أهداف صاحب الأرض.

وسريعا أتى الهدف الثالث في الدقيقة 27 بتوقيع دراكسلر هذه المرة، بعد عرضية من مبابي وصلت إليه في مواجهة شباك خاوية أمام خط المرمى.

وفي الدقيقة 39 أهدر إيكاردي فرصة مواتية لإضافة الرابع برأسية مرت فوق العارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم كبير لصالح باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة.

بدأ ستراسبورج طريقه نحو العودة في الدقيقة 53 مقلصا الفارق برأسية من كيفن جاميرو، بعد عرضية من أدريون توماسون من الناحية اليمنى.

وفي الدقيقة 60 أجرى ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس تبديله الأول بنزول لاعب الوسط البرتغالي دانيلو بيريرا بدلاً من إريك دينا، فيما أنقذ سيلس فرصة خطيرة من تسديدة لمبابي في الدقيقة 62.

محاولات ستراسبورج لم تتوقف، وبالفعل ينجح في اقتناص الهدف الثاني بتسديدة من لودوفيك أجورك بعد عرضية من ديمتري لينارد في الدقيقة 64، ثم يجري بوتشيتينو تبديله الثاني بنزول بابلو سارابيا بدلاً من دراكسلر في الدقيقة 70.

وأخيرا في الدقيقة 86، تمكن باريس من إحباط عودة ستراسبورج بتمريرة من مبابي أسكنها البديل سارابيا في شباك سيلس، لتنتهي المباراة بفوز صاحب الأرض.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 6 نقاط من مباراتين على الصدارة مؤقتا، فيما يتذيل ستراسبورج جدول الترتيب بلا نقاط.

على الناحية الأخرى سقط ليل حامل لقب الدوري الفرنسي على ملعبه أمام نيس بأربعة أهداف دون رد، سجلهم كاسبر دولبيرج "هدفين" في الدقيقتين 1 و64، وهشام بوداوي في الدقيقة 5 وأمين جويري في الدقيقة 45+3 من ركلة جزاء.

ليل الذي نجح في اقتناص لقب مثير من أنياب باريس في الموسم الماضي، بدأ الموسم الجديد بصورة سيئة للغاية، حيث يحتل المركز السادس عشر حتى الآن بنقطة وحيدة من تعادله مع ميتز 3-3 في الجولة الأولى.