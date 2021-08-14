4 جولات.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري
السبت، 14 أغسطس 2021 - 22:57
كتب : FilGoal
اشتعلت المنافسة على لقب الدوري المصري بين الأهلي والزمالك قبل 4 جولات على نهاية الموسم.
ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي.
ويلعب الزمالك مبارياته المتبقية في الدوري مع:
17 أغسطس وادي دجلة في ستاد القاهرة
20 أغسطس سيراميكا كليوباترا في ستاد السويس الجديد
24-23 أغسطس الإنتاج الحربي في ستاد القاهرة
27-26 أغسطس البنك الأهلي في ستاد بترو سبورت
بينما يلعب الأهلي مبارياته المتبقية مع:
17 أغسطس طلائع الجيش في ستاد الجيش بالسويس
20 أغسطس المصري في ستاد الاسكندرية
24-23 أغسطس الجونة في ستاد خالد بشارة
27-26 أغسطس أسوان في ستاد السلام
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