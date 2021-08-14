4 جولات.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري

اشتعلت المنافسة على لقب الدوري المصري بين الأهلي والزمالك قبل 4 جولات على نهاية الموسم.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي.

ويلعب الزمالك مبارياته المتبقية في الدوري مع:

17 أغسطس وادي دجلة في ستاد القاهرة

20 أغسطس سيراميكا كليوباترا في ستاد السويس الجديد

24-23 أغسطس الإنتاج الحربي في ستاد القاهرة

27-26 أغسطس البنك الأهلي في ستاد بترو سبورت

بينما يلعب الأهلي مبارياته المتبقية مع:

17 أغسطس طلائع الجيش في ستاد الجيش بالسويس

20 أغسطس المصري في ستاد الاسكندرية

24-23 أغسطس الجونة في ستاد خالد بشارة

27-26 أغسطس أسوان في ستاد السلام