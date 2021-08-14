إنتر يعلن صفقتين في نصف ساعة

أعلن إنتر ميلان عن ضم كل من إدين دجيكو ودينزل دومفريز لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

في البداية أعلن إنتر عن انضمام المهاجم إدين دجيكو في صفقة انتقال حر قادما من صفوف روما.

وأشار النادي إلى أن دجيكو قد وقع على عقد لمدة موسمين قادمين ينتهي في يونيو 2023.

وشارك صاحب الـ 35 عاما في 38 مباراة الموسم الماضي مع روما، وتمكن خلالهم من تسجيل 13 هدفا وصناعة خمسة آخرين.

وبعد 15 دقيقة فقط أعلن إنتر عن صفقته الثانية بالتعاقد مع الظهير الأيمن دينزل دوفمريس قادما من بي إس في إيندهوفن.

وأشار النادي إلى أن دومفريز قد وقع على عقد لمدة أربعة مواسم حتى يونيو 2025.

وفقا للتقارير فإن صفقة دومفريز قد كلفت إنتر ميلان نحو 16 مليون يورو.

دومفريز شارك الموسم الماضي مع إيندهوفين في 41 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل أربعة أهداف وصناعة تسعة آخرين.

وسيفتتح إنتر موسمه بمواجهة جينوا يوم السبت 21 أغسطس على ملعبه في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.