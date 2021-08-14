مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: "كتر خير" اللاعبين أنهم قادرون على بذل مجهود

السبت، 14 أغسطس 2021 - 22:26

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الزمالك

يرى حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي أن الإرهاق هو سبب خسارة فريقه من الزمالك 2-0 في الجولة 30 من الدوري المصري.

وقال إبراهيم لـ FilGoal.com: "إجهاد اللاعبين سبب تراجع الأداء أمام الزمالك".

وأردف "(كتر خير) اللاعبين أنهم قادرون على بذل مجهود بعد لعب 3 مباريات قوية أمام بيراميدز والأهلي والزمالك في أسبوع".

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وشدد "الزمالك استراح يوم أكثر مننا. كانوا المسيطرين والأكثر استحواذا، ولاحت لنا فرصتين مؤكدتين بعد تقدم الزمالك لكن لم يحالفنا التوفيق".

وضمن الزمالك الحفاظ على صدارة الدوري المصري بنهاية الجولة 30، بفوز على الإسماعيلي 2-0 في استاد الإسماعيلية.

وحقق الزمالك فوز هو الرابع على التوالي على حساب الدراويش على أرضهم، بعد 5 مباريات متتالية لم يذق فيها الأبيض طعم الفوز في الإسماعيلية.

وحافظ الزمالك على قمة جدول الدوري بـ 70 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب الـ 68 نقطة.

الزمالك الإسماعيلي في الدوري
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