فان دايك: كانت مباراة صعبة.. وآمل أن أستمر في مساعدة الفريق

شدد فيرجل فان دايك مدافع ليفربول على احتياجه لعدة مباريات أحرى للعودة لمستواه الطبيعي ما قبل الإصابة.

وفاز ليفربول على نورويتش سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل في افتتاح مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك فان دايك في المباراة الأولى له منذ الموسم الماضي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي أثناء مباراة ليفربول أمام إيفرتون.

وقال فان دايك في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "كانت مباراة صعبة، في النهاية نتيجة 3-0 نبدو مريجة ولكنها كانت مباراة صعبة، في بعض الأحيان كنا نصعب المباراة على أنفسنا، ربما يمكننا القيام بعمل أفضل".

واستمر "سعيد بالعودة للمملعب ومساعدة الأولاد، أتمنى أن استمر في ذلك وأرى ما سأحققه، أحتاج لمباريات أكثر والمدرب يعرف ذلك، إنها بداية جيدة والآن لدينا الوقت لنتعافى من أجل الإسبوع المقبل".

وتابع "في اليوم الأول عند العودة من الإصابة تحتاج إلى العودة للعادات القديمة ، مثل الصراخ على زملائك، إنه مجرد تكرار للعادات القديمة، لقد قطعت خطوات جيدة في فترة التحضير لذلك آمل أن استمر في ذلك".

وتحدث فان دايك عن المنافسة عن اللقب قائلا: "الشيء الوحيد الذي يمكننا التركيز فيه هو المباراة التالية، إنه لأمر مثير أن نرى الدوري الإنجليزي، جميع اللاعبين قد عادوا وأنا استمتع بذلك".

وأتم "بالتفكير في فريقنا، إذا حافظنا على لياقتنا، فليدنا فرصة جيدة للمنافسة، عندما تلعب أمام مهاجمين من الطراز العالمي في مرات عديدة وفرق عالمية، وعندما لا يمكنك التنبؤ بمكانك في نهاية الموسم، إنه أمر مثير".

وحصد ليفربول أول 3 نقاط في مشوار الدوري، ليتساوى مع كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد وإيفرتون وبرينتفورد وواتفورد وليستر سيتي وبرايتون.

وسيستضيف ليفربول فريق بيرنلي في الجولة المقبلة يوم السبت 21 أغسطس على ملعب أنفيلد.

بينما سيخرج نورويتش سيتي لمواجهة مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في نفس اليوم.