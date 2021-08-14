مؤتمر كارتيرون: طالبت لاعبي الزمالك بالاستمتاع.. وسعيد بالهدف الثاني لهذا السبب

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أنه طالب لاعبيه بـ "الاستمتاع" بكرة القدم، في الشوط الثاني للفوز على الإسماعيلي 2-0.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي للمباراة: "سعيد جدا بأداء اللاعبين في الشوط الثاني للمباراة. اللاعبون تماسكوا في الشوط الثاني بعد أحداث الشوط الأول. راض عن الأداء خاصة في الشوط الثاني لأنه كان أفضل من الشوط الأول".

وأردف "سعيد بالهدف الثاني لأنه شارك فيه أكثر عدد ممكن من اللاعبين قبل تسجيله، كما أنه جاء مباشرة بعد الهدف الأول".

وشدد "طالبت اللاعبين بين شوطي المباراة بالهدوء والاستمتاع بلعب كرة القدم في الشوط الثاني".

وأكد "حرصت على تجهيز جميع اللاعبين لتفادي الإيقافات. غياب محمد عبد الشافي ومحمود حمدي الونش عن لقاء دجلة سيمنحهما فرصة للحصول على راحة، في حين سيتم الدفع ببدلاء تم تجهيزهم بصورة جيدة لتعويض غياب اللاعبين".

وشدد "الدوري المصري متأخر عن مواعيد العالم كله وهو ما يؤثر علينا في اختيار القائمة الإفريقية لكننا سنحاول أن نجد التصرف الأفضل".

وأتم "الإسماعيلي فريق كبير، وكل مباراة لها ظروفها الخاصة، هدفنا الفوز في المباريات المتبقية في الدوري للتتويج باللقب".

وضمن الزمالك الحفاظ على صدارة الدوري المصري بنهاية الجولة 30، بفوز على الإسماعيلي 2-0 في استاد الإسماعيلية.

وحقق الزمالك فوز هو الرابع على التوالي على حساب الدراويش على أرضهم، بعد 5 مباريات متتالية لم يذق فيها الأبيض طعم الفوز في الإسماعيلية.

وحافظ الزمالك على قمة جدول الدوري بـ 70 نقطة، قبل مواجهة الأهلي وإنبي في ذات الجولة والتي سيسعى فيها الأحمر لإعادة الفارق لنقطتين.