مؤتمر كارتيرون: طالبت لاعبي الزمالك بالاستمتاع.. وسعيد بالهدف الثاني لهذا السبب
السبت، 14 أغسطس 2021 - 21:43
كتب : إبراهيم رمضان
كشف باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أنه طالب لاعبيه بـ "الاستمتاع" بكرة القدم، في الشوط الثاني للفوز على الإسماعيلي 2-0.
وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي للمباراة: "سعيد جدا بأداء اللاعبين في الشوط الثاني للمباراة. اللاعبون تماسكوا في الشوط الثاني بعد أحداث الشوط الأول. راض عن الأداء خاصة في الشوط الثاني لأنه كان أفضل من الشوط الأول".
وأردف "سعيد بالهدف الثاني لأنه شارك فيه أكثر عدد ممكن من اللاعبين قبل تسجيله، كما أنه جاء مباشرة بعد الهدف الأول".
وشدد "طالبت اللاعبين بين شوطي المباراة بالهدوء والاستمتاع بلعب كرة القدم في الشوط الثاني".
وأكد "حرصت على تجهيز جميع اللاعبين لتفادي الإيقافات. غياب محمد عبد الشافي ومحمود حمدي الونش عن لقاء دجلة سيمنحهما فرصة للحصول على راحة، في حين سيتم الدفع ببدلاء تم تجهيزهم بصورة جيدة لتعويض غياب اللاعبين".
وشدد "الدوري المصري متأخر عن مواعيد العالم كله وهو ما يؤثر علينا في اختيار القائمة الإفريقية لكننا سنحاول أن نجد التصرف الأفضل".
وأتم "الإسماعيلي فريق كبير، وكل مباراة لها ظروفها الخاصة، هدفنا الفوز في المباريات المتبقية في الدوري للتتويج باللقب".
وضمن الزمالك الحفاظ على صدارة الدوري المصري بنهاية الجولة 30، بفوز على الإسماعيلي 2-0 في استاد الإسماعيلية.
وحقق الزمالك فوز هو الرابع على التوالي على حساب الدراويش على أرضهم، بعد 5 مباريات متتالية لم يذق فيها الأبيض طعم الفوز في الإسماعيلية.
وحافظ الزمالك على قمة جدول الدوري بـ 70 نقطة، قبل مواجهة الأهلي وإنبي في ذات الجولة والتي سيسعى فيها الأحمر لإعادة الفارق لنقطتين.