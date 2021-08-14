مؤتمر كارتيرون: طالبت لاعبي الزمالك بالاستمتاع.. وسعيد بالهدف الثاني لهذا السبب

السبت، 14 أغسطس 2021 - 21:43

كتب : إبراهيم رمضان

الإسماعيلي - الزمالك

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أنه طالب لاعبيه بـ "الاستمتاع" بكرة القدم، في الشوط الثاني للفوز على الإسماعيلي 2-0.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي للمباراة: "سعيد جدا بأداء اللاعبين في الشوط الثاني للمباراة. اللاعبون تماسكوا في الشوط الثاني بعد أحداث الشوط الأول. راض عن الأداء خاصة في الشوط الثاني لأنه كان أفضل من الشوط الأول".

وأردف "سعيد بالهدف الثاني لأنه شارك فيه أكثر عدد ممكن من اللاعبين قبل تسجيله، كما أنه جاء مباشرة بعد الهدف الأول".

أخبار متعلقة
ثنائي الزمالك يغيب ضد وادي دجلة بداية عقدة؟ الزمالك يهزم الإسماعيلي بهدفين في دقيقة عماد سليمان لـ في الجول: أتعجب من اختيار جريشة حكما لمواجهتنا مع الزمالك

وشدد "طالبت اللاعبين بين شوطي المباراة بالهدوء والاستمتاع بلعب كرة القدم في الشوط الثاني".

وأكد "حرصت على تجهيز جميع اللاعبين لتفادي الإيقافات. غياب محمد عبد الشافي ومحمود حمدي الونش عن لقاء دجلة سيمنحهما فرصة للحصول على راحة، في حين سيتم الدفع ببدلاء تم تجهيزهم بصورة جيدة لتعويض غياب اللاعبين".

وشدد "الدوري المصري متأخر عن مواعيد العالم كله وهو ما يؤثر علينا في اختيار القائمة الإفريقية لكننا سنحاول أن نجد التصرف الأفضل".

وأتم "الإسماعيلي فريق كبير، وكل مباراة لها ظروفها الخاصة، هدفنا الفوز في المباريات المتبقية في الدوري للتتويج باللقب".

وضمن الزمالك الحفاظ على صدارة الدوري المصري بنهاية الجولة 30، بفوز على الإسماعيلي 2-0 في استاد الإسماعيلية.

وحقق الزمالك فوز هو الرابع على التوالي على حساب الدراويش على أرضهم، بعد 5 مباريات متتالية لم يذق فيها الأبيض طعم الفوز في الإسماعيلية.

وحافظ الزمالك على قمة جدول الدوري بـ 70 نقطة، قبل مواجهة الأهلي وإنبي في ذات الجولة والتي سيسعى فيها الأحمر لإعادة الفارق لنقطتين.

الإسماعيلي الزمالك في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
كلوب: صلاح يتغذى على الأجواء التنافسية.. عادت كرة القدم 57 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
فان دايك: كانت مباراة صعبة.. وآمل أن أستمر في مساعدة الفريق 15 دقيقة | أوروبا
مباشر الدوري الإسباني – آلافيس (0) - (0) ريال مدريد.. انطلاق المباراة 16 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر كارتيرون: طالبت لاعبي الزمالك بالاستمتاع.. وسعيد بالهدف الثاني لهذا السبب 29 دقيقة | الدوري المصري
أليسون: لم يكن أفضل عروضنا.. وفان دايك يمنحني الأمان‎‎ 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ثنائي الزمالك يغيب ضد وادي دجلة 46 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ريال مدريد - هازارد وبنزيمة يقودان الهجوم أمام ألافيس 53 دقيقة | الدوري الإسباني
كليوباترا يسرق تعادلا متأخرا أمام المحلة 54 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 2 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري 3 مؤتمر حسام حسن: أين الشخص الذي تكبرونه ليتصرف مع كاف.. وألعب للفوز حتى في المباريات الودية 4 الزمالك يقرر إيقاف أحمد فتوح
قد ينال إعجابك