ثنائي الزمالك يغيب ضد وادي دجلة

يغيب عن الزمالك، الثنائي محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي، في مواجهة وادي دجلة في الجولة 31 من الدوري المصري.

ولن يواجه الثنائي، دجلة، بسبب تراكم البطاقات، يوم الثلاثاء المقبل.

وكان عبد الشافي قد حصل على بطاقة أمام إنبي، وأخرى أمام الإنتاج الحربي، قبل أن يحصل على الثالثة ضد الإسماعيلي.

أما الونش فحصل على بطاقة ضد البنك الأهلي وأخرى أمام الجونة، والثالثة أمام الإسماعيلي كذلك.

وضمن الزمالك الحفاظ على صدارة الدوري المصري بنهاية الجولة 30، بفوز على الإسماعيلي 2-0 في استاد الإسماعيلية.

وحقق الزمالك فوز هو الرابع على التوالي على حساب الدراويش على أرضهم، بعد 5 مباريات متتالية لم يذق فيها الأبيض طعم الفوز في الإسماعيلية.

وحافظ الزمالك على قمة جدول الدوري بـ 70 نقطة، قبل مواجهة الأهلي وإنبي في ذات الجولة والتي سيسعى فيها الأحمر لإعادة الفارق لنقطتين.