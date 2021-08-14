تشكيل ريال مدريد - هازارد وبنزيمة يقودان الهجوم أمام ألافيس

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد التشكيل الي سيخوض به مباراته الأولى الرسمية من العودة لتدريب الفريق.

ويلتقي ريال مدريد مع ديبورتيفو ألافيس في الجولة الأولى من الدوري الإسباني في المباراة التي ستقام على ملعب الأخير.

وجاء إيدن هازارد وكريم بنزيما في التشكيل الأساسي، وسيشارك دافيد ألابا في مباراته الرسمية الأولى في مركز الظهير الأيسر

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا

الدفاع: دافيد ألابا – إدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – لوكاس فازكيز

الوسط: فيدي فالفيردي – كاسميرو – لوكا مودريتش

الهجوم: جاريث بيل – كريم بنزيمة – إيدن هازارد