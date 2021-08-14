كليوباترا يسرق تعادلا متأخرا أمام المحلة

سرق سيرميكا كليوباترا تعادلا متأخرا أمام غزل المحلة في الجولة 30 من الدوري المصري.

وتقدم المحلة على مضيفه في الدقيقة 62، عن طريق متابعة عبد الرحمن عاطف لكرة في المرمى الخالي من حارسه بعد ارتباك دفاعي لأصحاب الأرض.

ولكن في الدقيقة 95، حصل شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا على ركلة جزاء بعد أن لمس الكرة قبل أن تلمس يد مدافع المحلة.

وسجل ميدو جابر ركلة الجزاء بنجاح.

واستمر المحلة في المركز الـ 12 بـ 34 نقطة، فيما صعد كليوباترا للمركز العاشر بـ 37 نقطة.