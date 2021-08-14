انتهت في الدوري - الأهلي (2)-(0) إنبي

السبت، 14 أغسطس 2021 - 20:33

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي وإنبي في الجولة 30 من الدوري المصري.

يتواجد الأهلي في المركز الثاني للدوري المصري برصيد 65 نقطة.

بينما يحتل إنبي المركز السابع برصيد 39 نقطة.

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طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

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نهاية المباراة بفوز الأهلي بثنائية دون رد

ق 90: نزول سعد سمير ومحمود وحيد بدلا من ياسر إبراهيم وبواليا

ق 82: طرد رامي صبري

ق 79: إنبي يهدر فرصة التسجيل عن طريق إيبوكا

ق 77: نزول صلاح محسن بدلا من كهربا

ق 65: خروج الشحات والسولية ونزول طاهر وديانج

ق 53: إيبوكا يواصل تهديد مرمى الشناوي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية دون رد

ق 33: بواليا يهدر الثالث بعد عرضية من أفشة من هجمة مرتدة

ق 28: جوووول أفشة والثاني

ق 19: تسديدة قوية من دينوبيتر يتصدى لها الشناوي

ق 18: تسديدة قوية من كهربا والحارس يتصدى ببراعة

ق 14: إنذار للسولية

ق 12: جون إيبوكا يهدد مرمى الشناوي

ق 2: جووول بواليا والأول من ركنية لعبت بسرعة وأرسل منها معلول عرضية على رأس بواليا ليضعها في الشباك

انطلاق المباراة

في الدوري الأهلي إنبي
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