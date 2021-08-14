هالاند يواصل الانفجار في خماسية دورتموند بشباك فرانكفورت

افتتح بوروسيا دورتموند موسمه في الدوري الألماني بالفوز على إينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

سجل أهداف دورتموند كل من ماركو رويس، وثورجان هازارد، وإيرلنج هالاند، وجيوفاني رينا.

بينما سجل فيليكس باسساليتش هدف لاعب دورتموند هدف إينتراخت فرانكفورت الوحيد بالخطأ في مرماه.

بدأ دورتموند المباراة بكوبل حارس المرمى الجديد للفريق وأكسيل فيتسل الذي شارك في خط الدفاع، وقاد ماركو رويس وهالاند الهجوم.

وبدأ فرانكفورت المباراة بكيفن تراب في حراسة المرمى، بينما قاد رافاييل بوري خط الهجوم.

افتتح رويس أهداف دورتموند في الدقيقة الـ 23 بعد مرور رائع من هالاند الي توغل ومر من أكثر من لاعب ليمرر الكرة لرويس الذي انفرد وسدد الكرة في الشباك.

وبعد أربع دقائق فقط تعادل باساليتش لفرانكفورت بالخطأ في مرمى فريقه أثناء محاولته قطع الكرة من بوري.

وفي الدقيقة الـ 32 عاد هالاند لصناعة هدف آخر بنفس طريقة الهدف الأول ولكن تلك المرة كان هازارد من سجل الهدف الثاني لدورتموند.

وعاد هالاند بعد دقيقتين فقط ولكن تلك المرة سجل الهدف الثالث بنفسه بعد أن تلقى تمريرة رائعة من رويس لينفرد بالمرمى ويسجل بنجاح.

وفي الشوط الثاني بدأ دورتموند بالتسجيل مرة أخرى في الدقيقة الـ 58 عن طريق جيوفاني رينا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 70 اكتمل انفجار هالاند بتسجيله للهدف الثاني له والخامس لدورتموند بتسديدة أخرى جميلة من داخل منطقة الجزاء بعدما تلقى تمريرة من ماركو رويس.

واختتم هاوجي أهداف المباراة في الدقيقة الـ 86 بتسجيله للهدف الثاني لإينتراخت فرانكفورت، بعد أن تابع كرة ركنية نفذت داخل منقطة الـ 6 ياردات.

وسيلتقي دورتموند في مباراته المقبلة في الدوري فريق فرايبورج خارج ملعبه يوم 21 أغسطس، ولكن سيلعب قبلها مع بايرن ميونيخ كأس السوبر الألماني يوم الثلاثاء المقبل.

بينما سيلعب فرانكفورت مع أوجسبورج في مباراته المقبلة يوم السبت 21 أغسطس في مباراة ستقام على ملعبه.