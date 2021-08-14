تشكيل إنبي - كريم طارق على الدكة.. وإيبوكا وحتحوت يهاجمان الأهلي

السبت، 14 أغسطس 2021 - 20:24

كتب : حسام نور الدين

إنبي - سموحة

أعلن حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي.

ويلتقي إنبي مع الأهلي في ستاد الأهلي We السلام ضمن مباريات الأسبوع الـ30 للدوري المصري.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

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حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع : علي فوزي - زياد بوغطاس - رامي صبري - مصطفى شكشك

خط الوسط: أحمد يوسف - زياد كمال - دينو بيتر - مصطفى عادل

خط الهجوم: جون إيبوكا - محمد شريف حتحوت

ويتواجد إنبي في المركز السابع للدوري المصري برصيد 39 نقطة.

بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 65 نقطة.

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