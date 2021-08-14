هل تسبب قادة برشلونة في رحيل ميسي؟ سيرجي روبرتو يجيب‎‎

نفى سيرجي روبرتو قائد برشلونة الثالث ما تردد عن رفض اللاعبين لخفض رواتبهم وتسببهم في رحيل القائد الأول السابق ليونيل ميسي، والذي انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأجرى روبرتو مقابلة مع "لا فانجارديا" أجاب خلالها عن سؤال تردد بكثرة في الأيام الأخيرة: هل كان بمقدور القادة الحاليين إنقاذ الوضع وضمان بقاء ميسي في الفريق؟

وقال لاعب الوسط الإسباني:"هذا غير صحيح على الإطلاق. في العام الماضي قبلنا تخفيض رواتبنا والفريق بأكمله كان مستعدا لمساعدة النادي منذ اللحظة الأولى، بالتعاون لأجل استعادة الاستقرار المادي".

وأضاف "منذ أن وصل الرئيس خوان لابورتا أخبرناه أننا مستعدون. ربما هذا الصيف كان تركيز الرئيسي على تجديد عقد ميسي ومرت الأيام ولكني مقتنع أننا سننجح في تسجيل كل الصفقات".

وتابع "لقد تعاوننا منذ الدقيقة الأولى لهذه الأحداث، ولقد قرأت بعض الأشياء عن اللاعبين الذين رفضوا التعاون، ولكن في الحقيقة العكس هو الصحيح، أنا وبقية القادة وكل الزملاء على حد علمي".

وعن عدم نجاح التسوية التي رغب بها لابورتا لضمان تجديد ميسي وتسجيل الصفقات قال:"للمساعدة يجب أن تتفاوض بالطبع، وهو أمر منطقي ويحدث مع كل عامل. في حالتنا كان الهدف هو المساعدة بتخفيض رواتبنا".

وتعرض بعض لاعبي برشلونة لصافرات استهجان من الجماهير في مباراة كأس خوان جامبر الودية ضد يوفنتوس، والتي انتهت بفوز برشلونة 3-0.

وعن ذلك أوضح روبرتو "أن تصفر جماهير ناديك ضدك ليس بالأمر الجيد، وما يجعله أسوأ أنهم يقومون بذلك بناء على معلومة غير حقيقية. اللاعبون هم أكثر من أرادوا بقاء ليو معنا، وكنا لنفعل كل شيء لأجل ذلك، ولكن المشكلة أكبر من اللاعبين".

وواصل "المشكلة ذات جذور، سواء بسبب الجائحة أو بسبب طريقة الإدارة السابقة التي تركت النادي بأرقام سيئة. الآن يجب أن نتحد، ونحتاج للجماهير أكثر من أي وقت مضى. لقد لعبنا بدونهم لأكثر من عام. الأمر يتمحور حول الفوز بالمباريات والألقاب وسنصبح أقوى معهم".

واختتم "ننتظر منهم المساعدة والتشجيع. الوضع صعب على الجميع، والطريقة الأمثل لتجاوزه هي الاتحاد. الدوري سيبدأ ويجب أن نفوز يوم الأحد، إذا منحونا دعمهم سنحاول أن نرده إليهم بنجاح عظيم".

ويخوض برشلونة مباراته الأولى في الليجا يوم الأحد ضد ريال سوسييداد، بحثاً عن اللقب الغائب منذ موسم 2018-2019، وللمرة الاولى بدون ليونيل ميسي منذ 2004.

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