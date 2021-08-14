تشكيل الإسماعيلي – عودة حسين السيد وشيلونجو ضد الزمالك.. بن يوسف أساسي

السبت، 14 أغسطس 2021 - 18:17

كتب : FilGoal

الأهلي الإسماعيلي

عاد حسين السيد لتشكيل الإسماعيلي، ضد الزمالك، في الجولة 30 من الدوري المصري.

وكان السيد قد غاب عن مباراة الأهلي للإيقاف، والتي تعادل فيها الدراويش 1-1.

كما دخل بينسون شيلونجو التشكيل الأساسي للدراويش على حساب محمد صادق.

أخبار متعلقة
تشكيل الزمالك – فتوح على الجناح.. الجزيري وأوباما وزيزو يهاجمون الإسماعيلي عماد سليمان لـ في الجول: مواجهة الزمالك والإسماعيلي تحمل الخصوصية.. ولا علاقة لنا بمن سيفوز بالدوري قائمة الإسماعيلي - عودة حسين السيد لمواجهة الزمالك.. وغياب محمد حسن

فيما يجلس محمد مدبولي على دكة البدلاء، ويستمر فخر الدين بن يوسف وشكري نجيب وأحمد مصطفى ضمن تشكيل الدراويش الذي ضم..

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: مصطفى الزناري – باهر المحمدي – مروان الصحراوي – حسين السيد

الوسط: محمد عادل – محمود عبد العاطي "دونجا" – أحمد مصطفى – فخر الدين بن يوسف – شكري نجيب

الهجوم: بينسون شيلونجو

الدكة: محمد مجدي - مصطفى فارس - محمد نصر - عبد الله جمعة - عمر الوحش - عماد حمدي - محمد الشامي - محمد صادق - أحمد مدبولي

ويحتل الزمالك المركز الأول في الدوري بـ 67 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي.

أما الإسماعيلي ففي المركز التاسع بـ 37 نقطة.

الإسماعيلي الزمالك في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - الإسماعيلي ضد الزمالك 6 دقيقة | الدوري المصري
لماذا حصل فاران على رقم 19 في مانشستر يونايتد؟ 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جرينوود: أصبح لدينا فريقا رائعا 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الإسماعيلي – عودة حسين السيد وشيلونجو ضد الزمالك.. بن يوسف أساسي 34 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك – فتوح على الجناح.. الجزيري وأوباما وزيزو يهاجمون الإسماعيلي 44 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - نورويتش (0)-(0) ليفربول.. أليسون يحرم بوكي من التسجيل 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشيلسي يفتتح موسمه بثلاثية ضد فييرا.. وانتصارات لـ برايتون وواتفورد وإيفرتون 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بمشاركة مرموش.. فولفسبورج يفوز في الجولة الأولى من الدوري الألماني ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 2 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري 3 مؤتمر حسام حسن: أين الشخص الذي تكبرونه ليتصرف مع كاف.. وألعب للفوز حتى في المباريات الودية 4 الزمالك يقرر إيقاف أحمد فتوح
قد ينال إعجابك