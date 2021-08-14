تشكيل الإسماعيلي – عودة حسين السيد وشيلونجو ضد الزمالك.. بن يوسف أساسي

عاد حسين السيد لتشكيل الإسماعيلي، ضد الزمالك، في الجولة 30 من الدوري المصري.

وكان السيد قد غاب عن مباراة الأهلي للإيقاف، والتي تعادل فيها الدراويش 1-1.

كما دخل بينسون شيلونجو التشكيل الأساسي للدراويش على حساب محمد صادق.

فيما يجلس محمد مدبولي على دكة البدلاء، ويستمر فخر الدين بن يوسف وشكري نجيب وأحمد مصطفى ضمن تشكيل الدراويش الذي ضم..

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: مصطفى الزناري – باهر المحمدي – مروان الصحراوي – حسين السيد

الوسط: محمد عادل – محمود عبد العاطي "دونجا" – أحمد مصطفى – فخر الدين بن يوسف – شكري نجيب

الهجوم: بينسون شيلونجو

الدكة: محمد مجدي - مصطفى فارس - محمد نصر - عبد الله جمعة - عمر الوحش - عماد حمدي - محمد الشامي - محمد صادق - أحمد مدبولي

ويحتل الزمالك المركز الأول في الدوري بـ 67 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي.

أما الإسماعيلي ففي المركز التاسع بـ 37 نقطة.