تشكيل الزمالك – فتوح على الجناح.. الجزيري وأوباما وزيزو يهاجمون الإسماعيلي

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن تشكيل فريقه في الجولة 30 من الدوري، ضد الإسماعيلي.

ويشارك الظهير الأيسر أحمد فتوح في مركز الجناح، خلفا للموقوف لتراكم الإنذارات أشرف بنشرقي.

وخلف المهاجم سيف الجزيري، يلعب يوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد "زيزو".

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش – محمد عبد الشافي

الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – أحمد فتوح

الهجوم: سيف الجزيري

الدكة: محمد أبو جبل – محمود علاء – حازم إمام – إسلام جابر – مروان حمدي – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – حميد أحداد – محمود عبد العزيز – أيمن حفني

ويحتل الزمالك المركز الأول في الدوري بـ 67 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي.

أما الإسماعيلي ففي المركز التاسع بـ 37 نقطة.