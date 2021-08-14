بمشاركة مرموش وإهداره لفرصة.. فولفسبورج يفوز في الجولة الأولى من الدوري الألماني

فاز فولفسبورج على بوخوم 1-0 في الجولة الأولى من الدوري الألماني، في مباراة شهدت مشاركة عمر مرموش.

وشارك مرموش في الدقيقة 70 بديلا للجناح الأيسر ريناتو ستيفن، في وقت كان فيه فولفسبورج متقدم بهدف المباراة الوحيد والذي سجله مهاجم هولندا الدولي فوت فيجهورست.

وتعد تلك المشاركة الرسمية الـ 11 لمرموش بقميص الفريق الأول لفولفسبورج، والأولى مع مدرب الفريق مارك فان بومل.

وأهدر مرموش فرصة في آخر لحظات المباراة، بمحاولته لعب الكرة مباشرة في مرمى بوخوم، بعد تقدم حارس المرمى للضغط على فيجهورست.

وكان مرموش قد خرج في النصف الثاني من الموسم الماضي من فولفسبورج على سبيل الإعارة إلى فريق سانت باولي في دوري الدرجة الثانية الألماني.

وشارك مرموش خلال فترة الإعارة في 22 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل ثمانية أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.