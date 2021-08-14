مدرب المصري لـ في الجول: نتمنى اللعب في بورسعيد.. الفريق لديه "حالة ملل"

السبت، 14 أغسطس 2021 - 17:20

كتب : أيمن عيد

المصري والمقاولون العرب

يتمنى الجهاز الفني للمصري، أن يلعب الفريق مباريات الكونفدرالية الإفريقية في بورسعيد، بحسب المدرب العام محمد عبد الكريم.

وقال عبد الكريم لـ FilGoal.com: "لدينا حالة رضا بعد حسم مشاركتنا في الكونفدرالية. بجانب المشاركة المحلية، سنحضر أنفسنا بالتوازي لمواجهة منافسنا في دور الـ 32 للكونفدرالية".

وسيلعب المصري ضد سلطات الموارد الأوغندي أو البن الإثيوبي في دور الـ 32 للبطولة.

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ولكن عبد الكريم استدرك "تركيزنا الأكبر على الجولات المتبقية من الدوري. نريد أن نؤكد جدارتنا بالتواجد في المربع الذهبي".

وأكمل "نتمنى اللعب في بورسعيد. الفريق تعرض لحالة ملل وضيق بسبب طول فترة المعسكرات المغلقة".

وأتم "ننتظر مواجهتنا المقبلة في الكونفدرالية من أجل اللعب في وجود جماهير بورسعيد".

ويحتل المصري المركز الثالث بـ 49 نقطة في الدوري المصري.

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