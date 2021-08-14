عماد سليمان لـ في الجول: أتعجب من اختيار جريشة حكما لمواجهتنا مع الزمالك

السبت، 14 أغسطس 2021 - 15:58

كتب : ياسر الشريف

جهاد جريشة - الزمالك - المقاولون العرب

تعجب عماد سليمان المشرف العام على فريق الإسماعيلي من اختيار جهاد جريشة حكما لمباراة الفريق أمام الزمالك.

ويستعد الإسماعيلي للقاء الزمالك في قمة الجولة 30 من الدوري المصري على استاد الإسماعيلية.

وقال سليمان لـFilGoal.com: "لا نعترض على جهاد جريشة لكن التعجب لأنه أدار مباراتنا قبل الماضية أمام بيراميدز وهي التي سبقت مباراة الأهلي".

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جريشة أدار مباراة بيراميدز والإسماعيلي والتي انتهت بالتعادل 2-2 واحتسابه ركلة جزاء في الوقت بدلا من الضائع لصالح الدراويش جاء منها التعادل وطرد حسين السيد.

وتساءل "لقاء بيراميدز شهد جدلا تحكيميا وتدخلات من حكم تقنية الفيديو فكان من الأفضل اختيار حكم آخر لتلك المباراة المهمة".

وأتم "أتمنى نجاح طاقم التحكيم فى الخروج باللقاء إلى بر الأمان".

ويحتل الإسماعيلي المركز 12 في ترتيب الدوري ورصيده 37 نقطة.

بينما يتصدر الزمالك البطولة ورصيده 67 نقطة.

وتنطلق المباراة الساعة 7 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.

الإسماعيلي جهاد جريشة الدوري المصري
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