قائمة بيراميدز - غياب السعيد ورمضان وإكرامي ووادي عن لقاء الجونة

يغيب شريف إكرامي ورمضان صبحي وعبد الله السعيد ومحمود وادي عن قائمة بيراميدز لمواجهة الجونة في الجولة 31 من الدوري المصري.

واختار تاكيس جونياس قائمة مكونة من 20 لاعبا للقاء الجونة على ملعب خالد بشارة يوم الإثنين المقبل، ليس من بينهم القائد عبد الله السعيد الذي يقضي فترة راحة.

وتطير بعثة بيراميدز ظهر الأحد من مطار القاهرة في طريقها إلى مطار الغردقة ومنه إلى مدينة الجونة.

ثم سيخوض الفريق تدريبه الأخير في الخامسة والنصف مساء الأحد استعدادا للمباراة.

وجاءت قائمة بيراميدز:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إريك تراوري - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا - إبراهيم حسن - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمد الجباس - جون أنطوي

وتراجع بيراميدز للمركز الخامس برصيد 43 نقطة بعد الخسارة من المصري البورسعيدي.

فيما يحتل الجونة المركز التاسع برصيد 37 نقطة.