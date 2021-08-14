مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الموعد المحتمل للقاء أنجولا والمحترفين الخمسة

السبت، 14 أغسطس 2021 - 15:31

كتب : FilGoal

منتخب مصر

ينتظر منتخب مصر تأكيد مواعيد مباراتي أنجولا والجابون بتصفيات كأس العالم 2022.

ويبدأ الفراعنة مشوارهم في تصفيات كأس العالم شهر سبتمبر المقبل ضمن المجموعة التي تضم أيضا ليبيا.

وأوضح مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم لـFilGoal.com قائلا: "مباراة أنجولا بنسبة كبيرة يوم 3 سبتمبر وتقام على ملعب الدفاع الجوي في ظل إغلاق استاد القاهرة".

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الفراعنة يواجهون بعدها الجابون في ليبرفيل، في انتظار الخطاب الرسمي من الكاف بالتأكيد.

ومن المنتظر أن يعلن منتخب مصر أسماء المحترفين الخمسة خلال ساعات والأقرب يوم الاثنين المقبل.

والمحترفون الخمسة هم محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي) وأحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) ومصطفى محمد (جالاتاسراي التركي) وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني).

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن المنتخب المصري سيبدأ معسكره يوم 28 أغسطس حسب اتفاق حسام البدري المدير الفني مع اللجنة الثلاثية.

البدري سيبدأ المعسكر بتواجد اللاعبين المحليين فقط على أن ينضم اللاعبون المحترفون مع بداية الأجندة الدولية.

منتخب مصر تصفيات كأس العالم
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