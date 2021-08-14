مؤتمر كومان: ميسي؟ فلنركز في الحاضر.. ودي يونج جاهز لسوسييداد

دعا رونالد كومان، مدرب برشلونة، ناديه والجمهور للتفكير في مستقبل الفريق الذي سيخوض أول موسم بعد رحيل أسطورته ليونيل ميسي.

وشدد الهولندي أن مواطنه فرينكي دي يونج جاهز لمواجهة ضيفه ريال سوسييداد يوم الأحد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وقال مدرب أياكس وإيفرتون السابق في مؤتمر صحفي:"رحيل ميسي مؤلم للجمهور، لكن علينا ألا نعيش في الماضي. الناس تغير الفرق، أتمنى أن نحافظ على حماسنا مثل جمهور برشلونة".

وواصل "علينا أن نعيش الحاضر، وليس الماضي. أحب العمل مع أنتوان جريزمان، يلعب للفريق، يساعد دائما بدون الكرة، دائما سعيد، يقدم دعمه للفريق، عليه قطع خطوة أخرى للأمام وأن يكون أكثر حسما".

وأضاف "سيكون أهم بدون ميسي، لأنه قادر على اللعب في هذا المركز. دي يونج جاهز، لكن أنسو فاتي سينضم للتدريبات الجماعية بعد أسبوعين أو ثلاثة. نعاني من نقص اللاعبين، بعضهم مصاب. لهذا نحتاج مهاجما، لكن الأمر يعتمد على قدرتنا على انتداب لاعب جديد".

وأردف "أثير كلام كثير عن ميسي وهذا طبيعي، ليس معنا، لكن هناك لاعبين آخرين. لدينا قائمة قوية، علينا استعادة المصابين. لا عذر لنا، خضنا فترة إعداد جيدة مدتها 5 أسابيع".

ويستضيف برشلونة فريق سوسييداد في ملعب كامب نو الساعة 10 مساء الأحد وتنقل قناة beIN 1 المباراة.