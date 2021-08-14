برشلونة يسجل ديباي وجارسيا ومانا في قائمته بعد تخفيض راتب بيكيه

السبت، 14 أغسطس 2021 - 12:43

كتب : FilGoal

برشلونة - يوفنتوس

أعلن برشلونة اليوم السبت تسجيله للاعبين الثلاثة ممفيس ديباي وإريك جارسيا وريي مانا في قائمته.

وشكر النادي مدافعه جيرار بيكيه الذي وافق على تخفيض راتبه ليتمكن برشلونة من تسجيل لاعبيه الجدد.

وبذلك بات كل لاعبي الفريق متاحين في القائمة لمباراة ريال سوسييداد يوم الأحد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

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وأوضح النادي الكاتالوني أنه لا يزال يناقش مع لاعبيه، سيرخيو بوسكيتس وخوردي ألبا، تخفيض راتبيهما لمساعدة الفريق على تجاوز أزمته الاقتصادية.

وأشار برشلونة إلى بوسكيتس وألبا لا يمانعان ذلك.

وبسبب القيود المالية للدوري الإسباني لم يستطع برشلونة تجديد عقد أيقونته ليونيل ميسي الذي انتقل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وضم برشلونة في الصيف الجاري كلا من ديباي وجارسيا وسيرخيو أجويرو وإيمرسون.

بينما رحل عنه كونراد دي لا فوينتي وماتيوس فرنانديز وخوان ميراندا وجان-كلير توديبو وجونيور فيربو وكارلس ألينيا ومونشو.

إضافة إلى الأسطورة ليونيل ميسي.

برشلونة
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