ريال مدريد يرد على موندو ديبورتيفو: لم ندرس اللعب في الدوري الإنجليزي.. هذا كلام سخيف

رد ريال مدريد في بيان رسمي على تقرير نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية قالت فيه إن الأول يدرس اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب النادي الإسباني عبر موقعه اليوم السبت "بالنظر إلى المعلومات التي نشرتها اليوم موندو ديبورتيفو، والتي تقول إن نادينا درس إمكانية الانتقال من الدوري الإسباني إلى الدوري الإنجليزي، ريال مدريد يؤكد أن هذه المعلومة خاطئة تماما".

وأضاف "المعلومة سخيفة ومستحيلة، تهدف فقط إلى الإضرار بالنادي".

وفي صباح اليوم السبت نشرت موندو تقريرا قالت فيه إن ريال مدريد يدرس الرحيل عن الدوري الإسباني بسبب القيود المالية.

وأشارت إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، نفد صبره من قرارات خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني والذي يعارض فكرة دوري السوبر الأوروبي ويؤيد شراكة رابطة الدوري مع صندوق الاستثمار CVC.

وأوضح ريال مدريد في وقت سابق أنه بصدد رفع دعوى قضائية ضد تيباس بسبب الشراكة مع صندوق الاستثمار CVC.

وتسمح الشراكة بحصول صندوق الاستثمار على 10% من عائدات الحقوق السمعية والبصرية لأندية الدوري الإسباني لمدة 50 عاما.

وهو ما رفضه تماما ريال مدريد وكذلك برشلونة.

ويستعد ريال مدريد لانطلاق الموسم بمواجهة مضيفه ديبورتيفو ألافيس اليوم السبت في الدوري.

يبدأ الفريق الإسباني رحلة جديدة مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي عاد لقيادة الفريق بعد 6 أعوام.

وتقول تقارير إن ريال مدريد لا يزال يحاول الحصول على خدمات كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان لتدعيم قائمته في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

لكن باريس يتمسك بنجمه الفرنسي.