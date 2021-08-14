تقرير يوناني: كوكا ضمن 4 أسماء مرشحة للرحيل عن أولمبياكوس لتعويض خسارة 30 مليون يورو

السبت، 14 أغسطس 2021 - 11:59

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا

توديع أولمبياكوس اليوناني لدوري أبطال أوروبا من الأدوار التمهيدية يعني خسارة 30 مليون يورو وبالتالي سيحاول النادي بيع 4 لاعبين من بينهم أحمد حسن كوكا لتعويض خسائره.

أحمد حسن كوكا

النادي : أولمبياكوس

أولمبياكوس

وبحسب تقرير موقع " sportime" اليوناني فأن توديع دوري الأبطال أمام لودوجريتس البلغاري بمثابة طعنة لبطل الدوري.

وأوضح التقرير أن النادي سيحاول تقليل الفجوة في الميزانية ببيع بعض اللاعبين في حال وصول عروض مناسبة لهم.

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ومن بين الأسماء الأربعة: أحمد حسن كوكا – روبن سيميدو – مادي كامارا – بابي سيسيه.

وينضم أيضا الفرنسي ماتيو فالبوينا ضمن الأسماء المرشح رحيلها عن الفريق أيضا.

وأشار التقرير إلى أن المسؤولين أخبروا اللاعبين في حال عدم وصول عروض لهم، سيكون على وكلائهم جلب عروض خارجية.

ويستعد أولمبياكوس لمواجهة سلوفان براتيسلافا السلوفاكي في الدور التمهيدي من الدوري الأوروبي.

كوكا (28 عاما) خاض 94 مباراة مع الفريق اليوناني سجل 38 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات وتوج بـ 3 ألقاب.

وكان كوكا قد أهدر ركلة ترجيحية أمام لودوجريتس ساهمت في توديع الفريق اليوناني لدوري الأبطال.

أحمد حسن كوكا أولمبياكوس الدوري اليوناني دوري أبطال أوروبا
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