الزمالك أفضل من آخر موسم توج فيه بالدوري.. وأقل نقاط لـ الأهلي منذ 5 سنوات

السبت، 14 أغسطس 2021 - 11:49

كتب : نادر عيد

أشرف بنشرقي - الأهلي والزمالك

لا يزال الصراع شرسا على لقب الدوري المصري الممتاز، القطبان يتسابقان في الأمتار الأخيرة للظفر بتتويج منتظر خلال أيام قليلة.

الزمالك على قمة الدوري بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي الأهلي حامل اللقب.

الفارس الأبيض يملك مصيره، بينما المارد الأحمر يحتاج لتعثر الأول ليستعيد المركز الأول إذا فاز بمبارياته المتبقية.

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وبالنظر إلى نقاط الفريقين في الموسم الجاري المشتعل من بطولة الدوري المصري الممتاز، سنجد أن الزمالك أفضل مما كان عليه في موسم 2014-2015.

عندما توج باللقب مع البرتغالي المخضرم جوزوالدو فيريرا.

في موسم 2014-2015، الذي شهد مشاركة 20 ناديا وخاض كل فريق 38 مباراة، حقق الزمالك 76.3% من النقاط.

جمع 87 نقطة من 38 مباراة.

لكنه في الموسم الحالي، الذي بدأه مع جايمي باتشيكو ويكمله مع باتريس كارتيرون، حقق 77% من النقاط حتى الآن.

جمع 67 نقطة من 29 مباراة.

وهو ما جعله منافسا قويا على لقب الدوري في الجولات الأخيرة مستفيدا أيضا من تعثرات الأهلي.

فالمارد الأحمر، حامل لقب الدوري ودوري أبطال إفريقيا، حقق في الموسم الجاري حتى الآن أقل نسبة نقاط خلال آخر 5 سنوات.

في 29 مباراة جمع الأهلي 65 نقطة، أي 74.7% من عدد النقاط، وهي أقل نسبة للفريق منذ موسم 2015-2016.

وقتها، توج الأهلي باللقب مع الهولندي مارتن يول محققا 74.5% فقط من النقاط.

وهذا يعكس تفريط الأهلي في نقاط عديدة من الموسم الجاري للدوري ليتراجع للمركز الثاني، منتظرا تعثر غريمه اللدود ليعود للقمة.

طالع في الرسم البياني عدد النقاط التي حققها القطبان في الدوري خلال آخر 7 مواسم.

وهو ما يوضح مدى قوة صراعهما على اللقب في الموسم الجاري.

ولا تزال الإثارة مستمرة، فكل فريق أمامه 5 مباريات حاسمة من أجل الظفر بلقب ثمين.

تبدأ الجولات الخمس الأخيرة للناديين اليوم السبت، الزمالك يحل ضيفا على الإسماعيلي في لقاء مرتقب.

ويلعب الأهلي ضد ضيفه إنبي.

وبعد ذلك سيلعب الأهلي ضد طلائع الجيش والمصري والجونة وأسوان.

بينما الزمالك سيواجه وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي والبنك الأهلي.

الزمالك الأهلي الدوري المصري
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