ليكيب: ريال مدريد سيتحرك لضم مبابي مقابل 150 مليون يورو

السبت، 14 أغسطس 2021 - 11:15

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان وبرشلونة

أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية لرغبة ريال مدريد في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان قبل نهاية سوق الانتقالات الجارية.

وبحسب الصحيفة الفرنسية فأن ريال مدريد ينتظر إبداء اللاعب رغبته في اللعب بقميص الميرينجي من أجل بدء التحرك لضمه، خاصة أنه يقضى الموسم الأخير في عقده مع العملاق الباريسي.

وأوضح التقرير أن باريس سان جيرمان سيكون بحاجة للبيع من أجل موازنة الميزانية الخاصة بالنادي عقب ضم ليونيل ميسي.

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ولم يضم ريال مدريد صفقات ضخمة في آخر عامين، ومن المتوقع أن يبيع مارتن أوديجارد وماريانو دياز، وقد يتقدم بعرض لضم مبابي مقابل 150 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد ليس متفائلا بإمكانية ضم اللاعب خاصة بعد رفض سان جيرمان عرضا في مطلع الصيف الجاري، لكنهم يرون أن محاولة التفاوض قد تساهم في ضم اللاعب مجانا الصيف المقبل حال لم تتم قبل نهاية سوق الانتقالات الحالية.

وحينها سيكون مبابي الوجه الجديد للملكي مع الانتهاء من تحديثات ملعب سانتياجو بيرنابيو.

صاحب الـ 22 عاما شارك الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان في 47 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل 42 هدف وصناعة 11 آخرين.

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