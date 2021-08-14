التشكيل المتوقع لـ الأهلي - مفاضلة في مركزي الجناح الأيسر والمهاجم أمام إنبي

السبت، 14 أغسطس 2021 - 10:49

كتب : FilGoal

الأهلي الإسماعيلي

يجري بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي مفاضلة في مركزي الجناح الأيسر والمهاجم في التشكيل الذي سيخوض مواجهة إنبي ضمن مواجهات الجولة 30 من الدوري المصري.

ويفاضل الجنوب إفريقي بين طاهر محمد طاهر ومحمود عبد المنعم "كهربا" في مركز الجناح الأيسر.

وفي الهجوم يفكر فيمن سيعوض غياب محمد شريف، بين والتر بواليا وصلاح محسن.

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وسيواصل أكرم توفيق المشاركة في الجهة اليمنى كظهير على حساب محمد هاني.

فيما سيدفع بالمالي أليو ديانج في الوسط لمجاورة عمرو السولية.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع للقاء إنبي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم – علي معلول

الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج

أمامها: حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد (محمود "كهربا")

الهجوم: والتر بواليا (صلاح محسن)

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 65 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر.

فيما يحتل إنبي المركز السابع برصيد 39 نقطة.

الأهلي التشكيل المتوقع لـ الأهلي في الدوري الدوري المصري
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