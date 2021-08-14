التشكيل المتوقع لـ الإسماعيلي - مدبولي وحسين السيد يواجهان الزمالك

يستضيف الإسماعيلي فريق الزمالك اليوم السبت في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز ويستعيد خدمات مدافعه حسين السيد الذي غاب عن اللقاء الماضي بسبب الإيقاف.

ويفتقد الإسماعيلي لخدمات الموقوف محمد حسن، الذي سيعوضه أحمد مدبولي في التشكيل المتوقع للمباراة.

التشكيل الأقرب للإسماعيلي أمام الزمالك هو:

حارس المرمى: محمد فوزي

الدفاع: باهر المحمدي - مصطفى الزناري - مروان الصحراوي - حسين السيد

وسط الملعب: محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد عادل - أحمد مدبولي - أحمد مصطفى

الهجوم: شكري نجيب - فخر الدين بن يوسف

ويحتل الإسماعيلي المركز 12 في ترتيب الدوري ورصيده 34 نقطة.

بينما يتصدر الزمالك البطولة ورصيده 67 نقطة.

وتنطلق المباراة الساعة 7 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.