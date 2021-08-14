التشكيل المتوقع لـ الإسماعيلي - مدبولي وحسين السيد يواجهان الزمالك

السبت، 14 أغسطس 2021 - 10:49

كتب : ياسر الشريف

الأهلي الإسماعيلي

يستضيف الإسماعيلي فريق الزمالك اليوم السبت في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز ويستعيد خدمات مدافعه حسين السيد الذي غاب عن اللقاء الماضي بسبب الإيقاف.

ويفتقد الإسماعيلي لخدمات الموقوف محمد حسن، الذي سيعوضه أحمد مدبولي في التشكيل المتوقع للمباراة.

التشكيل الأقرب للإسماعيلي أمام الزمالك هو:

أخبار متعلقة
التشكيل المتوقع لـ الزمالك - أوباما وإمام عاشور يواجهان الإسماعيلي مدرب بشيكتاش: اقتربنا من ضم باتشوايي خبر في الجول – الزمالك يرفض رحيل "الونش" لـ أهلي جدة مواعيد مباريات اليوم 14 أغسطس 2021.. الزمالك ضيف الإسماعيلي والأهلي يتحدى إنبي

حارس المرمى: محمد فوزي

الدفاع: باهر المحمدي - مصطفى الزناري - مروان الصحراوي - حسين السيد

وسط الملعب: محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد عادل - أحمد مدبولي - أحمد مصطفى

الهجوم: شكري نجيب - فخر الدين بن يوسف

ويحتل الإسماعيلي المركز 12 في ترتيب الدوري ورصيده 34 نقطة.

بينما يتصدر الزمالك البطولة ورصيده 67 نقطة.

وتنطلق المباراة الساعة 7 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.

الإسماعيلي الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
التشكيل - فيرنر وماونت يقودان تشيلسي.. وزاها في هجوم كتيبة فييرا 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر كومان: ميسي؟ فلنركز في الحاضر.. ودي يونج جاهز لسوسييداد ساعة | الدوري الإسباني
مانشستر يونايتد يضم فاران.. سيرتدي القميص رقم 19 ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إنجلترا - مانشستر يونايتد (5) (1) ليدز.. سانشو يشارك ساعة | الدوري الإنجليزي
برشلونة يسجل ديباي وجارسيا ومانا في قائمته بعد تخفيض راتب بيكيه 2 ساعة | الدوري الإسباني
التشكيل – برونو وبوجبا أساسيان وسانشو على دكة مانشستر يونايتد.. وبامفورد يقود هجوم ليدز 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
ريال مدريد يرد على موندو ديبورتيفو: لم ندرس اللعب في الدوري الإنجليزي.. هذا كلام سخيف 2 ساعة | الدوري الإسباني
كاف يوضح إجراءات قرعة كأس الأمم الإفريقية 2021 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 2 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري 3 مؤتمر حسام حسن: أين الشخص الذي تكبرونه ليتصرف مع كاف.. وألعب للفوز حتى في المباريات الودية 4 الزمالك يقرر إيقاف أحمد فتوح
قد ينال إعجابك