خبر في الجول - الزمالك ينهي ملف شكوى ساسي والدحيل.. وموعد إرسالها

السبت، 14 أغسطس 2021 - 00:57

كتب : أحمد شوقي صلاح

فرجاني ساسي - الزمالك

أنهى الزمالك ملف شكوى فرجاني ساسي وسيرسلها الأسبوع الجاري لـ الاتحاد الدولي "فيفا"، وأعد شكوى أخرى ضد الدحيل القطري.

وانضم ساسي إلى الدحيل في صفقة انتقال حر الشهر الماضي.

وحسبما علم FilGoal.com فأن الشكوى المقدمة ضد الدحيل، لأن الزمالك أخبرهم أن عقد التونسي لا زال ممتدا إلا أنهم تجاهلوا الأمر واتموا التعاقد.

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وأعلن النادي في وقت سابق رفع الملف إلى فيفا، للفصل في موقف اللاعب الذي لم يستكمل عقده مع النادي حتى انتهاءه بنهاية الموسم الحالي في مصر وفقا لبنود التعاقد.

وترك ساسي فريق الزمالك بعد 3 مواسم قضاها في مصر منذ رحل عن نادي النصر السعودي

وشارك ساسي في 64 مباراة بالدوري المصري الممتاز وسجل 12 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

فرجاني ساسي الزمالك
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