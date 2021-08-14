خبر في الجول - تحديد جلسة استماع لـ الزمالك في قضية أتشيمبونج السبت، 14 أغسطس 2021 - 01:05 كتب : أحمد شوقي صلاح أشيمبونج بنيامين أتشيمبونج الزمالك نرشح لكم أخر الأخبار خبر في الجول - تحديد جلسة استماع لـ الزمالك في قضية أتشيمبونج 54 دقيقة | الدوري المصري خبر في الجول – الزمالك يرفض رحيل "الونش" لـ أهلي جدة 57 دقيقة | الدوري المصري خبر في الجول - الزمالك ينهي ملف شكوى ساسي والدحيل.. وموعد إرسالها ساعة | الدوري المصري مؤتمر أرتيتا: آسف.. لا عذر لنا لنسقط أمام برينتفورد ساعة | الدوري الإنجليزي فالنسيا يُسقط خيتافي في افتتاح الدوري الإسباني ساعة | الدوري الإسباني لوريان يتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا بإسقاط موناكو 2 ساعة | الدوري الفرنسي كليوباترا يسمح لـ أحمد ريان بالخضوع للكشف الطبي مع ألتاي التركي 2 ساعة | ميركاتو بايرن يتعادل مع مونشنجلادباخ في افتتاح الدوري الألماني 2 ساعة | الدوري الألماني التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. خبر في الجول – الزمالك يرفض رحيل "الونش" لـ أهلي جدة كليوباترا يسمح لـ أحمد ريان بالخضوع للكشف الطبي مع ألتاي التركي أولى مفاجآت الدوري الإنجليزي.. برينتفورد يكسر أسطورة أرسنال بثنائية قائمة الأهلي - عودة سعد سمير وكوكا.. وغياب بانون وشريف ومروان فرج عامر لـ في الجول: كيف يُستبعد سموحة من الكونفدرالية ونحن الرابع.. لن أترك حقنا الأكثر مشاهدة 1 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 2 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد 3 انتهت أولمبياد طوكيو – يد مصر (31)-(33) إسبانيا.. نهاية المباراة 4 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري أمس اليوم غدا الدوري المصري 0 وادي دجلة 0 الاتحاد السكندري انتهت الدوري المصري 4 سموحة 2 طلائع الجيش انتهت الدوري الإنجليزي 2 برينتفورد 0 أرسنال انتهت الدوري الألماني 1 مونشنجلادباخ 1 بايرن ميونيخ انتهت الدوري الفرنسي 1 لوريان 0 موناكو انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي - الزمالك لم تبدأ 19:00 الدوري المصري - الأهلي - إنبـي لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا - غزل المحلة لم تبدأ 19:00 الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد - ليدز يونايتد لم تبدأ 13:30 الدوري الإنجليزي - تشيلسي - كريستال بالاس لم تبدأ 16:00 الدوري المصري - الإنتاج الحربي - مصر للمقاصة لم تبدأ 19:00 الدوري الإنجليزي - توتنام هوتسبر - مانشستر سيتي لم تبدأ 17:30 الدوري الألماني - ماينتس 05 - لايبزج لم تبدأ 15:30 الدوري الألماني - كولن - هيرتا برلين لم تبدأ 17:30 الدوري الإسباني - برشلونة - ريال سوسيداد لم تبدأ 20:00 قد ينال إعجابك