فالنسيا يُسقط خيتافي في افتتاح الدوري الإسباني

افتتح فالنسيا مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني بانتصار مهم على ضيفه خيتافي بهدف.

وأحرز هدف الفوز لفالنسيا اللاعب كارلوس سولير من ركلة جزاء في الدقيقة 11 من الشوط الأول.

وتعرض فالنسيا للطرد في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول بإقصاء اللاعب هوجو جيامون بعد تدخل عنيف على اللاعب نيمانيا ماكسيموفيتش.

ولكن فالنسيا لم يتأثر بذلك واستطاع الصمود ليظفر بالانتصار.

كما طرد اللاعب إيريك كاباكو في الدقيقة 76 من الشوط الثاني ليكمل الفريقان اللقاء بـ 10 لاعبين.

ويواجه فالنسيا فريق غرناطة في الجولة الثانية، فيما يواجه خيتافي نادي إشبيلية.

يذكر أن أتليتكو مدريد بطل الموسم الماضي سيحاول الدفاع عن لقبه أمام سلتا فيجو ويواجه ريال مدريد فريق ألافيس ويلعب برشلونة ضد ريال سوسيداد.