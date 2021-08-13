لوريان يتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا بإسقاط موناكو

الجمعة، 13 أغسطس 2021 - 23:35

كتب : عمر خالد

موناكو ولوريان الدوري الفرنسي

فاز لوريان على موناكو بهدف اليوم الجمعة في الجولة الثانية من الدروي الفرنسي.

وأقيمت المباراة على ملعب إيف الينمات-لو موستوار ملعب لوريان.

أحرز تيريم موفي هدف لوريان في الدقيقة 31 من ركلة جزاء.

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ولم تشفع تغيرات الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لموناكو في تغيير النتيجة إذ استخدم تغيراته الـ 5 كاملة ولكن بقيت النتيجة على حالها.

وأشرك كوفاتش كلا من الفرنسي ويسام بن يدر والإسباني سيسك فابريجاس في الشوط الثاني لكن لوريان تمسك بتفوقه ليظفر بانتصار ثمين.

وبتلك النتيجة يحتل موناكو المركز الـ 16 من ترتيب الدوري الفرنسي ورصيده نقطة، فيما يأتي لوريان في المركز الأول مؤقتا برصيد 4 نقاط في انتظار بقية مباريات الجولة الثانية.

ويحل لوريان ضيفا على مونبيلييه بعد 9 أيام في الجولة الثالثة من الدوري.

بينما يستضيف موناكو فريق شاختار دونتسك يوم الثلاثاء في ذهاب تصفيات دوري أبطال أوروبا.

لوريان موناكو الدوري الفرنسي
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