كليوباترا يسمح لـ أحمد ريان بالخضوع للكشف الطبي مع ألتاي التركي

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة موافقته على طلب الأهلي بشأن السماح بسفر المهاجم أحمد ياسر ريان لتركيا للخضوع للكشف الطبي مع نادي ألتاي.

وأوضح كليوباترا في بيان أن الأهلي طلب استثناءً لأحمد ريان حتى لا يكمل إعارته للأول.

وذلك تمهيدا للانضمام لفريق ألتاي مع انطلاق الموسم الجديد في تركيا.

وقال كليوباترا إن موافقته تعكس "تقديره لإدارة الأهلي وإيمانا بالجهد الذي قدمه ريان خلال فترته مع الفريق".

وتمنى فريق كليوباترا، الذي يشارك في الدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخه، التوفيق لريان (22 عاما).

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي وافق على إعارة ريان لمدة موسم مع بنية البيع إلى نادي ألتاي التركي.

ويلعب ريان معارا من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا منذ يناير الماضي.

وشارك ريان في 25 مباراة مع كليوباترا وسجل 16 هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.

ويحتل ريان وصافة ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز برصيد 15 هدفا مبتعدا بأربعة أهداف عن المتصدر محمد شريف مهاجم الأهلي.

وسجل ريان في شباك أستراليا خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة التي ودعها الفراعنة من الدور ربع النهائي.