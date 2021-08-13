التعادل السلبي يحسم مواجهة دجلة والاتحاد

حسم التعادل السلبي مواجهة وادي دجلة والاتحاد السكندري في الجولة 30 من الدوري المصري على ملعب الأهلي we السلام.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 42 نقطة ظل بها في المركز السادس.

بينما رفع دجلة رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير من جدول ترتيب الدوري.

وسيلتقي الاتحاد في الجولة المقبلة مع سيراميكا كليوباترا، فيما يحل دجلة ضيفا على الزمالك.

التشكيل

قاد محمد هلال وأحمد شريف وأحمد عاطف هجوم وادي دجلة.

فيما فضل حسام حسن البدء بثلاثي في الدفاع وأشرك عبد الغني محمد في مركز المهاجم الوهمي.

وصف المباراة

ومع مرور نصف ساعة من بداية اللقاء، كاد أن يتقدم وادي دجلة بالهدف الأول، بعد عرضية من محمد عبد العاطي قابلها محمد هلال برأسية تصدى لها محمد صبحي بنجاح.

عرضيات وادي دجلة تواصلت وتصدى صبحي لرأسية من أحمد شريف في الدقيقة 33.

شوط أول انتهى سلبيا بين الفريقين ودون فرص حقيقية للتهديف.

مع التغييرات ومحاولات دجلة لخطف هدف التقدم بدأ الاتحاد في الدقائق الأخيرة استغلال المساحات.

فسدد خالد الغندور كرة في الدقيقة 78 من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيمن لمحمد عبد المنصف.

وبعد دقيقتين سدد عبد الغني محمد كرة رائعة من خارج المنطقة جاءت أعلى من القائم بقليل لمرمى عبد المنصف.

مباراة انتهت بالتعادل السلبي.