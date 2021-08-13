بايرن يتعادل مع مونشنجلادباخ في افتتاح الدوري الألماني

الجمعة، 13 أغسطس 2021 - 23:12

كتب : عمر خالد

بايرن ميونخ وبروسيا مونشنجلادباخ

بداية سلبية لـ يوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني في المواجهة الأولى له في الدوري الألماني، حيث تعادل الفريق بهدف لكل فريق أمام بوروسيا مونشنجلادباخ.

وتعادل الفريقين في المباراة التي جمعتهم على ملعب بوروسيا بارك ملعب مونشنجلادباخ، ضمن مباريات الجولة الأولى للبوندسليجا.

وبدأ بايرن المباراة بتشكيل مكون من

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حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: جوزيب ستانيشيتش – أوباميكانو – نيكولاس تسول – ألفونسو ديفيز

الوسط: جوشوا كيميتش – ليون جوريتسكا

وأمامهما: سيرجي جانبري – توماس مولر – لوروا ساني

الهجوم: روبيرت ليفاندوفيسكي

وتقدم لـ مونشنجلادباخ اللاعب الفرنسي ألكسندر بليا في الدقيقة الـ 10 من الشوط الأول، من صناعة اللاعب الألماني لارس شتيندل.

فيما تعادل لبارين ميونخ اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي في الدقيقة 42 من نفس الشوط، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

واستمر التعادل في الشوط الثاني بين الفريقين ولكن حاول لاعبي البايرن أن يسجلو الهدف الثاني ولكن لم ينجحوا في الأمر.

وسدد البايرن 21 تسديدة منهم 9 على المرمى مباشرة ولكن دون جدوى، فيما سدد مونشنجلادباخ 11 تسديدة منهم 4 على المرمى.

وأجرى المدير الفني الألماني ناجلسمان 4 تغييرات في الشوط الثاني لتعديل الأمور حيث أشرك كينجسلي كومان في الدقيقة 75 بدلا من ساني، وأشرك جمال موسيلا بدلا من جانبري، وبونا سار بدلا من جوزيب ستانيشيتش في الدقيقة 82، والكاميروني شوبوموتينج بدلا من توماس مولر.

وتعد تلك المباراة هى الأولى في الدوري الألماني في الجولة الأولى، ويواجه بايرن ميونخ فريق بروسيا دورتموند الثلاثاء المقبل في كأس السوبر المحلي.

أما مونشنجلادباخ فسيواجه بايرليفركوزن في الجولة الثانية من الدوري الألماني.

بايرن ميونخ بروسيا مونشنجلادباخ الدوري الألماني
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