عماد سليمان لـ في الجول: مواجهة الزمالك والإسماعيلي تحمل الخصوصية.. ولا علاقة لنا بمن سيفوز بالدوري

أوضح عماد سليمان المشرف العام على الكرة لفريق الإسماعيلي أنه لا دخل للفريق في صراع لقب الدوري بين الأهلي والزمالك.

الإسماعيلي يستعد للقاء الزمالك في الجولة 30 غدا السبت، بعدما خطف نقطتين من الأهلي في الجولة الماضية.

وقال سليمان لـ FilGoal.com: "مباراة الزمالك والإسماعيلي دائما ما تحمل الخصوصية على مدار السنوات والأجيال وتحمل حسابات خاصة لا علاقة لها بالترتيب لكلا الفريقين بجدول الدوري".

وأوضح "الصعوبة والخصوصية تزداد خلال تلك المواجهة نظرا للمنافسة الشديدة بين الأهلي والزمالك على الصدارة".

وشدد "الإسماعيلي يلعب لاسمه قبل أي شيء وبالتالي لا علاقة لنا بمن سيفوز بالدوري".

وأتم "اتفقنا مع اللاعبين على مواصلة الجهد لتقديم مباراة تليق باسم النادي ومواصلة الأداء والنتائج الجيدة التي حققناها في الدور الثاني للدوري".

يحتل الإسماعيلي المركز العاشر برصيد 37 نقطة.

بينما يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 67 نقطة مقابل 65 للأهلي قبل 5 جولات على نهاية الموسم.