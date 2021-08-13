البرازيل تعلن قائمتها استعدادا لتشيلي والأرجنتين وبيرو في تصفيات المونديال

أعلن المدير الفني للمنتخب البرازيلي أدينور ليوناردو باتشي المعروف إعلاميا باسم تيتي قائمة فريقه لمباريات سبتمبر في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وجاءت قائمة المدرب البرازيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر – إديرسون مورايش – فيفيرتون بيريرا

خط الدفاع: داني ألفيش – دانيلو – أليكس ساندرو - وليام ارانا - لوكاس فيريسيمو - تياجو سيلفا – ماركينيوس – إيدير ميليتاو

خط الوسط: كاسيميرو - برونو جيماريس – فريد – فابينيو - إيفرتون ريبيرو – لوكاس باكويتا – كلاودينهو.

خط الهجوم: نيمار – ريتشارلسون – روبيرتو فيرمينو – جابريال جيسوس – رافينيا – جابريال باربوسا – ماتيوس كونها.

FORMADA A TROPA DO 🇧🇷 Esses são os nomes que vão defender a #SeleçãoBrasileira nas Eliminatórias rumo ao Catar! 🇨🇱🇧🇷 - 02/set 🇧🇷🇦🇷 - 05/set 🇧🇷🇵🇪 - 09/set pic.twitter.com/DPq63U7DuE — CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 13, 2021

وتواجه البرازيل مضيفتها تشيلي في 2 سبتمبر ثم تستضيف الأرجنتين وبيرو في 5 و9 سبتمبر على الترتيب.

وكان المنتخب البرازيلي خسر نهائي بطولة كوبا أميركا أمام المنتخب الأرجنتيني على ملعب الماراكانا، بهدف مقابل لاشئ، ليتوج المنتخب الأرجنتيني بالبطولة الغائبة منذ 28 عاما.

ويحتل المنتخب البرازيلي صدارة مجموعة أمريكا الجنوبية لتصفيات كأس العالم 2022 برصيد 18 نقطة حيث فاز في جميع اللقاءات الـ 6 التي خاضها منتخب السامبا، في تلك التصفيات حتى الأن.